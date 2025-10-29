ओला-उबर व रैपिडो सहित सभी कैब ड्राइवरों का होगा सत्यापन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का फरमान
संक्षेप: दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों की कैब में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को दिल्ली पुलिस अब सभी कैब चालकों का सत्यापन करेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश जारी किए हैं।
राजधानी दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों की कैब में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस अब सभी कैब चालकों का सत्यापन करेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से सभी रजिस्टर्ड कैब का डेटा लेकर उनके चालकों का रिकॉर्ड जांचा जाए। इससे न केवल अपराधों पर रोक लगेगी बल्कि यात्रियों को भी सुरक्षित यात्रा का भरोसा मिलेगा।
दिल्ली में बीते कुछ वर्षों में कई बार कैब चालकों द्वारा दुष्कर्म, छेड़छाड़, लूटपाट और मारपीट जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम देने के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने फैसला लिया है कि अब हर कैब चालक का पृष्ठभूमि सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। इस क्रम में ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (मुख्यालय) को निर्देश दिए गए हैं कि वे परिवहन विभाग से सभी कैब गाड़ियों का डेटा प्राप्त करें। इसके बाद उन वाहनों के मालिकों और चालकों की पहचान कर उनका आपराधिक रिकॉर्ड स्थानीय थानों के माध्यम से जांचा जाएगा।
आपराधिक इतिहास खंगाला जाएगा
सूत्रों के अनुसार, परिवहन विभाग के पास उन सभी गाड़ियों की लिस्ट उपलब्ध है जो कैब सेवा के रूप में पंजीकृत हैं। ट्रैफिक पुलिस इस लिस्ट की मदद से कैब मालिकों और चालकों से संपर्क करेगी और उनकी पूरी जानकारी एकत्र करेगी। सत्यापन के दौरान यह देखा जाएगा कि चालक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास तो नहीं है या उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं हुई है।