दिल्ली में कारोबारियों के लिए गुड न्यूज, लाइसेंस शुल्क के साथ जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स

अब दिल्ली के व्यापारी फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क के साथ संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। MCD ने फैक्ट्री लाइसेंस को संपत्ति कर के साथ जोड़ दिया है। निगम ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क मॉड्यूल का संपत्ति कर पोर्टल के साथ एकीकरण को लॉन्च किया। ऐसे में निगम ने फैक्ट्री लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

अलग से फैक्ट्री लाइसेंस की जरूरत नहीं एमसीडी की इस पहल से अब औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयों को एमसीडी से अलग से फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह द्वारा सिविक सेंटर स्थित उनके कार्यालय में लॉन्च किया गया।

कारोबारियों के लिए बड़ी राहत उन्होंने कहा कि निगम व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। फैक्ट्री लाइसेंस और संपत्ति कर का एकीकरण कारोबारियों के लिए राहतकारी होगा। अब उद्यमियों को सरल, पारदर्शी और त्वरित प्रक्रिया का लाभ मिलेगा, जिससे दिल्ली के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

सुविधा और समय की होगी बचत वहीं, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्य शर्मा ने कहा कि यह कदम एमसीडी की दूरदृष्टि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अब उद्योगों को लाइसेंस के लिए अलग प्रक्रियाओं और निरीक्षणों से नहीं गुजरना पड़ेगा। एकल पोर्टल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि उद्योगों को सुविधा और समय की बचत भी होगी।

यह मिलेगी सुविधा नगर निगम द्वारा शुरू की गई नई व्यवस्था के तहत कई तरह की सुविधा मिलेगी। इसमें इकाइयां री-डेवलपमेंट या कंफर्मिंग एरिया में है उनमें एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र या जीएनसीटीडी/ डीएसआईआईडीसी द्वारा जारी आवंटन पत्र को एमसीडी फैक्ट्री लाइसेंस के रूप में मान्यता दे दी जाएगी।