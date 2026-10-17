दिल्ली के व्यापार पर विरोध प्रदर्शन की मार, 3 हजार करोड़ का नुकसान, 700 बाजारों पर असर
10 अक्टूबर को हुए पहले प्रदर्शन में 2000 करोड़ और 13 से 16 अक्टूबर के बीच सेंट्रल दिल्ली में हुई नाकाबंदी, मेट्रो बंदी और सेंट्रल पार्क बंद होने से अतिरिक्त 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है।
राहुल मानव, नई दिल्ली: दिल्ली और देश में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि अक्टूबर महीने में दिल्ली में हो रहे लगातार धरने-प्रदर्शनों के कारण दिल्ली के व्यापार को अब तक लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।
10 अक्टूबर को हुए पहले प्रदर्शन में 2000 करोड़ और 13 से 16 अक्टूबर के बीच सेंट्रल दिल्ली में हुई नाकाबंदी, मेट्रो बंदी और सेंट्रल पार्क बंद होने से अतिरिक्त 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है।
CTI के अनुसार सेक्टर वाइज नुकसान का पूरा ब्योरा
1. रिटेल व्यापार - 1800 करोड़ रुपये (60%)
सबसे ज्यादा मार रिटेल पर पड़ी है। सदर बाजार, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, चावड़ी बाजार, भागीरथ प्लेस, गांधी नगर, नया बाजार, खारी बावली, करावल नगर, करोल बाग, लाजपत राय मार्केट, कनॉट प्लेस सहित दिल्ली के 700 से ज्यादा बाजार प्रभावित हुए। इसके चलते नवरात्रि और दिवाली की पीक खरीददारी ठप्प पड़ गई।
2. थोक व्यापार और बाहरी खरीदार - 600 करोड़ रुपए (20%)
सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान से आने वाले 3-4 लाख थोक खरीदार दिल्ली नहीं आए। ट्रकों की आवाजाही रुकी, सप्लाई चेन टूटी। त्यौंहारी माल गोदामों में ही पड़ा रहा।
3. हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर - 300 करोड़ रुपये (10%)
होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, जिम, क्लब में 80% बुकिंग कैंसिल हुई। कनॉट प्लेस, खान मार्केट के रेस्टोरेंट में शाम की बुकिंग जीरो रही। टूरिस्ट, खासकर विदेशी पर्यटक, सेंट्रल दिल्ली आने से कतरा रहे हैं।
4. ट्रांसपोर्ट, ऑटो-टैक्सी और टूरिज्म - 180 करोड़ रुपये (6%)
20 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद, 10-12 किलोमीटर लंबे जाम, बस रूट डायवर्ट होने से ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा चालकों की रोजी-रोटी बंद हो गई। ट्रांसपोर्टरों के 5000 से ज्यादा ट्रक-टेंपो जाम में फंसे रहे।
5. अनौपचारिक सेक्टर - दिहाड़ी मजदूर, कारीगर, लोडिंग - 120 करोड़ रुपए (4%)
सबसे ज्यादा मार गरीब तबके पर पड़ी। लोडिंग-अनलोडिंग मजदूर, कारीगर, सेल्समैन, हॉकर, रेडी-पटरी वालों की दिहाड़ी पूरी तरह चली गई। गांधी नगर, सदर बाजार में 50,000 से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार बैठे रहे।
CTI की चेतावनी
CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, 10 अक्टूबर को लॉकडाउन जैसे हालात थे, 16 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रहा। 10,000 पुलिसकर्मी तैनात रहे, 150 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। इससे पूरे दिल्ली में पैनिक फैला है। नवरात्रि, रामलीला और दिवाली हमारे लिए पूरे साल की कमाई का एकमात्र महीना है। अगर अब भी हर हफ्ते प्रोटेस्ट होता रहा तो दिवाली तक नुकसान 10000 करोड़ पार कर जाएगा।
CTI की सरकार से मांग
1. दिवाली तक सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली और लुटियंस जोन में किसी भी धरने-प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।
2. भविष्य के लिए बाहरी दिल्ली - बुराड़ी, रोहिणी, द्वारका में परमानेंट प्रोटेस्ट जोन बनाया जाए।
3. अक्टूबर में हुए 3000 करोड़ के नुकसान के लिए व्यापारियों को राहत पैकेज, बिजली-पानी के बिल और GST में छूट दी जाए।
4. पुलिस प्रशासन दुकानदारों पर जबरन दुकान बंद करने का दबाव न बनाए, बल्कि बाजार खुले रखने की सुरक्षा दे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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