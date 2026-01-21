Hindustan Hindi News
दिल्लीवालों को बसों का नहीं करना पड़ेगा इंतजार, जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी नई बसें

संक्षेप:

Jan 21, 2026 06:07 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में बसों के लिए यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने रूट प्रबंधन लागू करने की शुरुआत की है। पश्चिमी जोन में यह बुधवार से लागू कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री का कहना है कि दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से 15 साल पुरानी बसों की फ्लीट को हटा दिए जाने के बावजूद कोई बस रूट बंद नहीं किया जाएगा।

पश्चिमी जोन में सबसे पहले होगा लागू

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यह पहल ट्रांसपोर्ट यमुना रीजन (ईस्ट) में सफल होने के बाद अब पश्चिम जोन में लागू की जा रही है। इसके बाद अगला चरण बहुत जल्द उत्तरी जोन में शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पश्चिमी जोन में बसों का संचालन सुगम बनाए रखने, बसों के फ्लीट का बेहतर इस्तेमाल करने और यात्रियों के प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए बस सेवाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है। परिवहन मंत्री का कहना है कि इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है 12 मीटर वाला कोई भी रूट बंद न हो, बल्कि बस रूट को डिमांड, यात्रियों के राइडरशिप पैटर्न और कॉरिडोर की अहमियत के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया गया है। व्यस्ततम समय में राजधानी में बस यात्रियों को बेहतर और सुगम सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बसें भी तैनात की गई हैं। इस पहल से पश्चिमी जोन के सभी 181 रूट पर सेवाएं बेहतर होंगी। इस रूट पुनर्निर्धारण में नौ मीटर वाली देवी इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती भी की गई है, जिससे कि लोगों को सुविधा हो।

पुरानी बसों को हटा रही सरकार

गौरतलब है कि पुरानी डीटीसी बसों को चरणबद्ध तरीके से सरकार सड़कों से हटा रही है। इसके बदले में इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष नवंबर तक डीटीसी के बेड़े में बसों की संख्या सात हजार तक पहुंचाई जाए, जिससे कि आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

मार्च तक बढ़ जाएगी 1400 बसें : प्रवेश वर्मा

परिवहन मंत्री का कहना है कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेड़े में अब तक 3600 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जा चुका है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 5000 से ज्यादा करने की है। यानी आगामी करीब दो महीने में 1400 नई बसें बेड़े में शामिल हो जाएंगी। नवंबर 2026 तक बसों के बेड़े को बढ़ाकर 7000 से ज्यादा तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे राजधानी दिल्ली सस्टेनेबल मोबिलिटी में वैश्विक लीडर बन सके। इस रूट पुनर्निर्धारण में नौ मीटर वाली देवी इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती भी की गई है।

