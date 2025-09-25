दिल्लीवाले ध्यान दें! अब DTC में महीनेभर के लिए बनेगा ऑरेंज कार्ड, मेट्रो में भी करेगा काम

दिल्ली सरकार ने मासिक बस पास वाले यात्रियों के लिए नारंगी रंग का स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला किया है। यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) होगा, जिसे मेट्रो और नमो भारत ट्रेन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

दिल्ली में बस यात्रा के लिए मासिक पास लेने वाले यात्रियों को भी स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। ऐसे यात्रियों को डीटीसी की ओर से नारंगी रंग का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) जारी किया जाएगा।

नारंगी रंग के इस स्मार्ट कार्ड पर मासिक पास का शुल्क जमा करके इसकी वैधता अवधि तक बिना टिकट लिए सफर किया जा सकेगा। वहीं, यात्री दिल्ली मेट्रो और नमो भारत ट्रेन जैसे परिवहन के अन्य साधनों में भी इस कार्ड से सफर कर सकेंगे। इसके लिए इस कार्ड को टॉप अप कराना पड़ेगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने गुलाबी और नीले रंग के कार्ड जारी करने की घोषणा की थी।

गुलाबी कार्ड दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए और नीला कार्ड अन्य सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए है। इसके साथ ही अब दिल्ली सरकार सामान्य लोगों के लिए, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और छूट प्राप्त वाली श्रेणी के अन्य यात्रियों के लिए अलग पास जारी करेगी। इस पास का रंग नारंगी होगा और यह ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे मासिक पास करता है। यानी, इसमें भी मासिक, त्रैमासिक, छमाही या पूरे साल का मासिक पास ले सकेंगे। मासिक पास के लिए भी कार्ड जारी कर दिए जाने के बाद दिल्ली में परिवहन के सभी संसाधनों में लोग कैशलेस यात्रा कर सकेंगे।

बसों में भी डिजिटल भुगतान एनसीएमसी कार्ड को स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा। दिल्ली में सभी बसों में ईटीएम (इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन) और पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीनों के माध्यम से यह डिजिटल भुगतान किया जाएगा। गुलाबी और नारंगी कार्डों के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में लेनदेन मूल्य शून्य रहेगा।

बस डिपो और मेट्रो स्टेशनों पर मिलेंगे कार्ड दिल्ली की बसों में रोजाना तकरीबन 35 से 40 लाख यात्री सफर करते हैं। ऐसे में डीटीसी की ओर से जिस भी संस्था को कार्ड जारी करने के लिए चयनित किया जाएगा, उसके लिए कई शर्तें भी तय की गई है। इस संस्था को दिल्ली में स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए कम से कम 50 काउंटर खोलने होंगे, ताकि यात्रियों की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। इनमें महत्वपूर्ण बस डिपो, टर्मिनल, मेट्रो स्टेशन और मासिक पास केंद्र को भी शामिल किया जाएगा