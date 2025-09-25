delhi bus monthly pass orange smart card know how to apply and use दिल्लीवाले ध्यान दें! अब DTC में महीनेभर के लिए बनेगा ऑरेंज कार्ड, मेट्रो में भी करेगा काम, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली सरकार ने मासिक बस पास वाले यात्रियों के लिए नारंगी रंग का स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला किया है। यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) होगा, जिसे मेट्रो और नमो भारत ट्रेन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, राजीव शर्मा। नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 06:03 AM
दिल्ली में बस यात्रा के लिए मासिक पास लेने वाले यात्रियों को भी स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। ऐसे यात्रियों को डीटीसी की ओर से नारंगी रंग का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) जारी किया जाएगा।

नारंगी रंग के इस स्मार्ट कार्ड पर मासिक पास का शुल्क जमा करके इसकी वैधता अवधि तक बिना टिकट लिए सफर किया जा सकेगा। वहीं, यात्री दिल्ली मेट्रो और नमो भारत ट्रेन जैसे परिवहन के अन्य साधनों में भी इस कार्ड से सफर कर सकेंगे। इसके लिए इस कार्ड को टॉप अप कराना पड़ेगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने गुलाबी और नीले रंग के कार्ड जारी करने की घोषणा की थी।

गुलाबी कार्ड दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए और नीला कार्ड अन्य सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए है। इसके साथ ही अब दिल्ली सरकार सामान्य लोगों के लिए, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और छूट प्राप्त वाली श्रेणी के अन्य यात्रियों के लिए अलग पास जारी करेगी। इस पास का रंग नारंगी होगा और यह ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे मासिक पास करता है। यानी, इसमें भी मासिक, त्रैमासिक, छमाही या पूरे साल का मासिक पास ले सकेंगे। मासिक पास के लिए भी कार्ड जारी कर दिए जाने के बाद दिल्ली में परिवहन के सभी संसाधनों में लोग कैशलेस यात्रा कर सकेंगे।

बसों में भी डिजिटल भुगतान

एनसीएमसी कार्ड को स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा। दिल्ली में सभी बसों में ईटीएम (इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन) और पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीनों के माध्यम से यह डिजिटल भुगतान किया जाएगा। गुलाबी और नारंगी कार्डों के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में लेनदेन मूल्य शून्य रहेगा।

बस डिपो और मेट्रो स्टेशनों पर मिलेंगे कार्ड

दिल्ली की बसों में रोजाना तकरीबन 35 से 40 लाख यात्री सफर करते हैं। ऐसे में डीटीसी की ओर से जिस भी संस्था को कार्ड जारी करने के लिए चयनित किया जाएगा, उसके लिए कई शर्तें भी तय की गई है। इस संस्था को दिल्ली में स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए कम से कम 50 काउंटर खोलने होंगे, ताकि यात्रियों की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। इनमें महत्वपूर्ण बस डिपो, टर्मिनल, मेट्रो स्टेशन और मासिक पास केंद्र को भी शामिल किया जाएगा

अंतिम चरण में वेंडर चयन की प्रक्रिया

बसों में महिलाओं व ट्रांसजेंडरों को निशुल्क यात्रा के लिए जारी किए जाने वाले गुलाबी स्मार्ट कार्ड, आम यात्रियों के लिए नीला स्मार्ट कार्ड और मासिक पास वालों को नारंगी पास जारी करने के लिए डीटीसी एक वेंडर के रूप में किसी बैंक या संस्था को चयनित करेगी। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है और अब अंतिम चरण में है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद यात्रियों को सहूलियत होगी। कई बार बस किराए के लिए खुल्ले पैसे नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कार्ड जारी होने के बाद यात्रियों को इस प्रकार की परेशाानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।