मार्शल ने कंडक्टर की उंगली काटी, DTC बस के रूट को लेकर हुआ था बवाल

नोएडा और धौला कुआं के बीच चलने वाली DTC की इलेक्ट्रिक बस के रूट को लेकर हुए विवाद में बस मार्शल मानसिंह ने बस परिचालक जितेंद्र कुमार पुनिया की मध्यमा उंगली काट दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस में तैनात बस मार्शल ने इलेक्ट्रिक बस के रूट को लेकर हुए विवाद में बस परिचालक जितेंद्र कुमार पुनिया की बाईं हाथ की मध्यमा उंगली काट दी। पुलिस ने पुनिया की शिकायत पर आरोपी मार्शल मानसिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

जितेंद्र कुमार पुनिया 2019 से डीटीसी के संविदा कर्मचारियों में शामिल हैं। 28 सितंबर को वह नोएडा सेक्टर-62 और धौला कुआं के बीच चलने वाली इलेक्ट्रिक बस में ड्यूटी पर थे। बस चालक और मार्शल बस को लाजपत नगर रिंग रोड फ्लाईओवर से ले जाना चाहते थे, जबकि परिचालक पुनिया समानांतर सड़क से जाने पर अड़े थे। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हुई। शाम करीब साढ़े पांच बजे, बस नेहरू नगर के पास यातायात जाम में फंस गई, जिससे समय पर टर्मिनल पहुंचना मुश्किल हो गया। शाम साढ़े छह बजे धौला कुआं टर्मिनल पहुंचने पर विवाद और बढ़ गया।