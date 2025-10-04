delhi bus marshal cuts conductor finger route dispute dtc मार्शल ने कंडक्टर की उंगली काटी, DTC बस के रूट को लेकर हुआ था बवाल, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi bus marshal cuts conductor finger route dispute dtc

मार्शल ने कंडक्टर की उंगली काटी, DTC बस के रूट को लेकर हुआ था बवाल

नोएडा और धौला कुआं के बीच चलने वाली DTC की इलेक्ट्रिक बस के रूट को लेकर हुए विवाद में बस मार्शल मानसिंह ने बस परिचालक जितेंद्र कुमार पुनिया की मध्यमा उंगली काट दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 05:48 AM
share Share
Follow Us on
मार्शल ने कंडक्टर की उंगली काटी, DTC बस के रूट को लेकर हुआ था बवाल

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस में तैनात बस मार्शल ने इलेक्ट्रिक बस के रूट को लेकर हुए विवाद में बस परिचालक जितेंद्र कुमार पुनिया की बाईं हाथ की मध्यमा उंगली काट दी। पुलिस ने पुनिया की शिकायत पर आरोपी मार्शल मानसिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

जितेंद्र कुमार पुनिया 2019 से डीटीसी के संविदा कर्मचारियों में शामिल हैं। 28 सितंबर को वह नोएडा सेक्टर-62 और धौला कुआं के बीच चलने वाली इलेक्ट्रिक बस में ड्यूटी पर थे। बस चालक और मार्शल बस को लाजपत नगर रिंग रोड फ्लाईओवर से ले जाना चाहते थे, जबकि परिचालक पुनिया समानांतर सड़क से जाने पर अड़े थे। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हुई। शाम करीब साढ़े पांच बजे, बस नेहरू नगर के पास यातायात जाम में फंस गई, जिससे समय पर टर्मिनल पहुंचना मुश्किल हो गया। शाम साढ़े छह बजे धौला कुआं टर्मिनल पहुंचने पर विवाद और बढ़ गया।

बस चालक चाय पीने गया और पुनिया बस में खाना खा रहे थे। इसी दौरान मार्शल मानसिंह कथित तौर पर उनके पास आकर अपशब्द कहने लगा। पुनिया ने विरोध किया, तो मार्शल ने हमला कर दिया और उनकी मध्यमा उंगली काट दी, जिससे उंगली का एक हिस्सा अलग हो गया। परिचालक की चीख सुनकर टर्मिनल पर मौजूद लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। पुनिया ने शाम 7:46 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पीसीआर वैन उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ट्रॉमा सेंटर ले गई, जहां उनका उपचार हुआ। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी मार्शल को गिरफ्तार कर लिया है।