पीड़िता और आरोपियों में पैसों पर हुई बहस! दिल्ली गैंगरेप में अब तक क्या पता लगा
दिल्ली गैंगरेप केस में नया और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आरोपियों ने पूछताछ में दावा किया है कि उनका और महिला का पैसों को लेकर विवाद हुआ था। उस समय भी महिला ने पुलिस को फोन किया था।
दिल्ली के नांगलोई इलाके में प्राइवेट स्लीपर बस के अंदर 30 वर्षीय महिला से गैंगरेप के मामले में नया मोड़ सामने आया है। गिरफ्तार किए गए बस चालक और कंडक्टर ने पुलिस पूछताछ में दावा किया है कि मामला “पैसों के विवाद” से जुड़ा है। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि आरोपियों के इस दावे की जांच की जा रही है और मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल जारी है। बता दें कि पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वह जब रात को काम से घर लौट रही थी तो आरोपियों ने महिला को बस के अंदर खींच लिया। इसके बाद दो घंटे तक चलती बस में रेप करते रहे।
दिल्ली में 'एक और निर्भया' कांड ने गुरुवार को सनसनी मचा दी थी। इस मामले में पुलिस टीम ने तत्काल मुकदमा किया और आरोपियों को पकड़ा। बस बिहार नंबर की थी। आरोपियों में एक बस ड्राइवर और एक कंडक्टर शामिल था। मामले ने राजनीतिक रूप भी लिया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली में हुए इस सनसनीखेज कांड पर महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता भी व्यक्त की थी। अब पुलिस जांच के दौरान नए दावे ने पूरी घटना को मोड़ कर रख दिया है।
पीड़िता का क्या कहना है
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता चार बच्चों की मां है और आउटर दिल्ली के पास झुग्गी बस्ती में परिवार के साथ रहती है। महिला ने मजिस्ट्रेट और पुलिस को दिए बयान में कहा कि 11 मई की रात करीब 12:15 बजे वह अपने भाई की मदद करने के बाद घर लौट रही थी। महिला के अनुसार वह मधुबन चौक की ओर जा रही थी और सरस्वती विहार बस स्टैंड के पास पहुंची थी, तभी एक निजी स्लीपर बस वहां आई। बस की खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। महिला बस में चढ़ गई, जहां पहले से तीन लोग मौजूद थे।
सुनसान इलाके में ले जाने का आरोप
पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुछ देर बाद एक व्यक्ति बस से उतर गया, जबकि बाकी दो आरोपियों ने बस को नांगलोई के सुनसान इलाके की ओर मोड़ दिया, जो उस जगह से करीब सात किलोमीटर दूर था जहां से महिला बस में बैठी थी। महिला का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने बस के अंदर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
आरोपियों का दावा- ‘पैसों को लेकर बहस हुई’
पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के दौरान महिला और आरोपियों के बीच कथित तौर पर पैसों को लेकर बहस हुई थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक महिला ने पहले आरोपी उमेश का मोबाइल लेकर दूसरे आरोपी रामेंद्र को फोन कर पैसे मांगे। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो महिला ने उसी फोन से पुलिस को कॉल कर मारपीट की सूचना दी थी। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है।
यूपी के रहने वाले हैं दोनों आरोपी
पुलिस ने मामले में बस चालक उमेश और कंडक्टर रामेंद्र को गिरफ्तार किया है। उमेश आगरा और रामेंद्र हाथरस, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दोनों पिछले पांच-छह वर्षों से दिल्ली में बस चलाने का काम कर रहे थे और बारी-बारी से वाहन चलाते थे।
बस जब्त, फॉरेंसिक जांच भी हुई
पुलिस ने कथित वारदात में इस्तेमाल बस को जब्त कर लिया है। वाहन की फॉरेंसिक जांच भी कराई गई है ताकि सबूत जुटाए जा सकें। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), धारा 70 (सामूहिक दुष्कर्म) और धारा 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट
इस मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले में कड़ी और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने सात दिनों के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। साथ ही देर रात सार्वजनिक और निजी परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी तलब की गई है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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