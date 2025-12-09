Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
दिल्ली की सड़कों पर बस संकट, 550 CNG बसें हटीं; यात्रियों को 40 मिनट तक इंतजार

संक्षेप:

दिल्ली की सड़कों से करीब 550 सीएनजी बसें हटने से सड़कों पर बसों की संख्या कम हो गई है, जिसके चलते यात्रियों को बस स्टॉप पर अब 35 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे नौकरीपेशा और छात्रों को भारी दिक्कतें आ रही हैं।

Dec 09, 2025 05:58 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बसों की संख्या लगातार कम हो रही है। सीएनजी की करीब 550 बसें आयु पूरी होने की वजह से नवंबर में सड़कों से हट गई हैं। ऐसे में यात्रियों को बस स्टॉप पर घंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। नौकरीपेशा लोगों के साथ-साथ स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

डीटीसी के बेड़े से पुरानी सीएनजी से संचालित वाहनों को हटाया जा रहा है। अप्रैल से लेकर नवंबर तक करीब 1200 से ज्यादा बसें सड़कों से हट चुकी हैं। इनके स्थान पर नई बसें लाई जा रही हैं, लेकिन इनकी संख्या बेहद कम है। ऐसे में बसों की जरूरत और उपलब्धता का संतुलन बिगड़ गया है। जिन इलाकों में 10 मिनट के अंतराल पर यात्रियों को बसें उपलब्ध हो जाती थीं, अब इंतजार की अवधि 35 से 40 मिनट तक बढ़ गई है।

सुबह-शाम बसों की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन यात्रियों की संख्या के अनुपात में यह बहुत कम है। ऐसे में स्टॉप पर बसों के पहुंचते ही उनमें सवार होने के लिए यात्रियों में मारामारी मचनी शुरू हो जाती है। कई बार सभी यात्री बस में चढ़ भी नहीं पाते हैं। स्कूली छात्र रोशन ने बताया कि दोपहर में बसों की संख्या और भी कम हो जाती है, उन्हें बस के लिए रोजाना 35 से 40 मिनट इंतजार करना पड़ रहा है।

एक महीने में हट जाएंगी बची सीएनजी बसें

डीटीसी में अब सीएनजी से संचालित बसों की संख्या 150 बाकी बची है। डीटीसी के अधिकारी ने बताया कि इन बसों की आयु भी एक महीने में पूरी हो जाएगी। यानी नए साल के पहले ही महीने में डीटीसी के बेड़े से सीएनजी की सभी बसें बाहर हो जाएंगी। इसकी वजह से असंतुलन और बढ़ जाएगा।

दिल्ली में 12 मीटर लंबी बसों की कमी सबसे ज्यादा है। अब इन 12 मीटर लंबी बसों के स्थान पर अधिकांशत: 9 मीटर लंबी देवी बसें लाई जा रही हैं।

  • डीटीसी के पास ई-बसें: 2537 (9 मीटर की 737, 12 मीटर की 1800), सीएनजी बसें : 149
  • क्लस्टर में ई-बसें : 779 (359 बसें 9 मीटर और 420 बसें 12 मीटर) सीएनजी बसें : 1731

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
