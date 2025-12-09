दिल्ली की सड़कों पर बस संकट, 550 CNG बसें हटीं; यात्रियों को 40 मिनट तक इंतजार

संक्षेप: दिल्ली की सड़कों से करीब 550 सीएनजी बसें हटने से सड़कों पर बसों की संख्या कम हो गई है, जिसके चलते यात्रियों को बस स्टॉप पर अब 35 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे नौकरीपेशा और छात्रों को भारी दिक्कतें आ रही हैं।

राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बसों की संख्या लगातार कम हो रही है। सीएनजी की करीब 550 बसें आयु पूरी होने की वजह से नवंबर में सड़कों से हट गई हैं। ऐसे में यात्रियों को बस स्टॉप पर घंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। नौकरीपेशा लोगों के साथ-साथ स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीटीसी के बेड़े से पुरानी सीएनजी से संचालित वाहनों को हटाया जा रहा है। अप्रैल से लेकर नवंबर तक करीब 1200 से ज्यादा बसें सड़कों से हट चुकी हैं। इनके स्थान पर नई बसें लाई जा रही हैं, लेकिन इनकी संख्या बेहद कम है। ऐसे में बसों की जरूरत और उपलब्धता का संतुलन बिगड़ गया है। जिन इलाकों में 10 मिनट के अंतराल पर यात्रियों को बसें उपलब्ध हो जाती थीं, अब इंतजार की अवधि 35 से 40 मिनट तक बढ़ गई है।

सुबह-शाम बसों की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन यात्रियों की संख्या के अनुपात में यह बहुत कम है। ऐसे में स्टॉप पर बसों के पहुंचते ही उनमें सवार होने के लिए यात्रियों में मारामारी मचनी शुरू हो जाती है। कई बार सभी यात्री बस में चढ़ भी नहीं पाते हैं। स्कूली छात्र रोशन ने बताया कि दोपहर में बसों की संख्या और भी कम हो जाती है, उन्हें बस के लिए रोजाना 35 से 40 मिनट इंतजार करना पड़ रहा है।

एक महीने में हट जाएंगी बची सीएनजी बसें डीटीसी में अब सीएनजी से संचालित बसों की संख्या 150 बाकी बची है। डीटीसी के अधिकारी ने बताया कि इन बसों की आयु भी एक महीने में पूरी हो जाएगी। यानी नए साल के पहले ही महीने में डीटीसी के बेड़े से सीएनजी की सभी बसें बाहर हो जाएंगी। इसकी वजह से असंतुलन और बढ़ जाएगा।

दिल्ली में 12 मीटर लंबी बसों की कमी सबसे ज्यादा है। अब इन 12 मीटर लंबी बसों के स्थान पर अधिकांशत: 9 मीटर लंबी देवी बसें लाई जा रही हैं।