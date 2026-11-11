दिल्ली में सड़क पर आग का गोला बनी कार, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान, VIDEO वायरल
दिल्ली के शकरपुर इलाके में बुधवार शाम को एक चलती कार आग का गोला बन गई। ड्राइवर ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। तीन दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
दिल्ली के शकरपुर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम यमुना बैंक डिपो के ठीक सामने सड़क पर दौड़ रही एक कार में अचानक आग लग गई। कार से धुआं उठता देख चालक ने बिना देर किए तुरंत गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। चालक की इस सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।
तीन दमकलवाहनों ने बुझाई आग
दमकल विभाग के मुताबिक, बुधवार शाम करीब सात बजे यमुना बैंक डिपो के सामने कार में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तीन दमकलवाहनों को तुरंत मौके पर रवाना किया गया। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब आठ आग पर पूरी तरह काबू पाया।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार आग की ऊंची लपटों से घिरी नजर आ रही है। बीच सड़क पर जलती गाड़ी को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह कार में हुआ शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल शकरपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
निलोठी इलाके में आग, 4 लोग बचाए गए
वहीं बुधवार को ही आग लगने की एक अन्य घटना दिल्ली के निलोठी इलाके में हुई। एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित पंचर की दुकान में आग लगने के बाद दूसरी मंजिल पर 4 लोग फंस गए। इन लोगों को सीढ़ियों की मदद से निकाला गया। अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर साढ़े 12 बजे निलोठी के शिव राम पार्क एक्सटेंशन-2 में सिलेंडर में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल की 4 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।
दमकल अधिकारी ने बताया कि पंचर की दुकान में एयर कम्प्रेसर फट गया। इसकी वजह से दुकान में आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से दुकान में खड़ी तीन बाइक भी जल गई। आग धीरे-धीरे इमारत के अन्य हिस्से में भी फैलने लगी। दमकल अधिकारी ने बताया कि 12.30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। एसटीओ राजेंद्र के नेतृत्व में दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। धुएं की वजह से इमारत की दूसरी मंजिल पर कुछ लोग फंसे हुए थे। दमकल ने सीढ़ी लगाकर सभी को सुरक्षित नीचे उतारा और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया।
(पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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