Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi burglary cases surged in 2024 murder figures stable
दिल्ली में बेलगाम हुए चोर! हत्या के आंकड़े स्थिर; क्या कहते हैं 2024 के आंकड़े

दिल्ली में बेलगाम हुए चोर! हत्या के आंकड़े स्थिर; क्या कहते हैं 2024 के आंकड़े

संक्षेप:

दिल्ली में 2024 में चोरी और हत्या के प्रयास की घटनाओं में भी भारी बढ़ोतरी हुई। इस साल आठ जनवरी को सार्वजनिक की गई पुस्तिका के अनुसार, हत्या के मामलों में 2024 के दौरान मोटे तौर पर स्थिरता देखी गई।

Jan 15, 2026 09:34 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

दिल्ली में 2024 में चोरी और हत्या के प्रयास की घटनाओं में भी भारी बढ़ोतरी हुई। इस साल आठ जनवरी को सार्वजनिक की गई पुस्तिका के अनुसार, हत्या के मामलों में 2024 के दौरान मोटे तौर पर स्थिरता देखी गई। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 2024 के दौरान चोरी के 8,965 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 में दर्ज किए गए 6,916 मामलों की तुलना में लगभग 29.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। ये आंकड़े चोरी के अपराधों में लगातार वृद्धि को दर्शाते हैं क्योंकि 2022 में ऐसे मामलों की संख्या 6,189 थी जबकि 2021 में केवल 2,637 चोरी के मामले दर्ज किये गए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वर्षवार तुलना करने पर पता चलता है कि 2021 और 2022 के बीच ऐसे मामलों में लगभग 135 प्रतिशत की चिंताजनक वृद्धि हुई, जिसके बाद 2022 से 2023 तक 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और फिर 2024 में इसमें तेजी से वृद्धि हुई।

पुस्तिका के अनुसार, हत्या की कोशिश के मामलों में भी वृद्धि देखी गई। आंकड़ों के मुताबिक शहर में 2024 में ऐसे 898 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में 757 मामले दर्ज किए गए थे, जो साल-दर-साल लगभग 18.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इसके विपरीत, हत्या के मामलों में मामूली गिरावट के साथ स्थिति काफी हद तक स्थिर रही। दिल्ली में 2024 में 504 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जो 2023 में दर्ज किए गए 506 मामलों के मुकाबले लगभग 0.4 प्रतिशत की कमी को दर्शता है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News Delhi Crime
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।