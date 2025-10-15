Hindustan Hindi News
जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगी दिल्ली की ये रोड, MCD ने मीटिंग में तय कर लिया

Wed, 15 Oct 2025 09:30 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने मंगलवार को अपनी सामान्य सदन की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, बुरारी गांव की एक मुख्य सड़क का नाम देश के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के नाम पर "शहीद जनरल बिपिन रावत मार्ग" रखा जाएगा। बता दें कि जनरल रावत का निधन तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था।

रावत सशस्त्र बलों में एक चार-सितारा जनरल थे, जिन्होंने जनवरी 2020 में देश के पहले CDS के रूप में पदभार संभाला था। उनका निधन 8 दिसंबर, 2021 को हुआ था, जब उन्हें, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों को ले जा रहा भारतीय वायु सेना (IAF) का एक हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि विशेष साफ-सफाई के प्रयासों और तत्काल मरम्मत कार्यों के लिए ₹12.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मेयर ने अधिकारियों को साफ-सफाई के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देते हुए कहा, "यह फंडिंग त्योहारों से पहले नगर निगम के क्षेत्रों में स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाने और मरम्मत गतिविधियों में तेजी लाने में मदद करेगी।"

मुख्य सड़क के अलावा, बुरारी गांव की चार और अनाम सड़कों (जिनके नाम पहले नहीं थे) का भी नामकरण किया गया है, जिसमें एक सड़क का नाम कवि वाल्मीकि के नाम पर "भगवान महर्षि वाल्मीकि मार्ग" रखा गया है। चल रहे त्योहारी मौसम को देखते हुए, नागरिक निकाय (MCD) ने प्रत्येक वार्ड में 50 नई LED स्ट्रीटलाइट्स लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया।

MCD के लोक स्वास्थ्य विभाग के मल्टी-टास्क स्टाफ (MTS) की ओर से चल रही हड़ताल पर बोलते हुए, सदन के नेता प्रवेश वाही ने घोषणा की कि कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए एक नौ-सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से सात MCD पार्षद, साथ ही हड़ताली कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि शामिल होंगे। वाही ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान 24 घंटे के भीतर होने की उम्मीद है।

सदन की ओर से पारित किए गए अन्य प्रस्तावों में ये शामिल हैं:

➤1 अप्रैल, 2000, और 31 मार्च, 2002, के बीच नौकरी पर लगे MCD स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन को नियमित करना।

➤MCD के लिए 48 कमर्शियल वाहन खरीदना।

➤MCD के बागवानी विभाग को मैनपावर (कर्मचारी) प्रदान करने के लिए एक एजेंसी को काम पर रखना।