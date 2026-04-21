दिल्ली हुई शर्मसार, बुराड़ी में बेटे ने 70 साल की बुजुर्ग मां को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। एक नशेड़ी युवक ने अपनी 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को घर में बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रविवार को आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया।

राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। यहां 36 वर्षीय एक युवक ने नशे की हालत में अपनी 70 साल की बुजुर्ग मां को न केवल घर में बंधक बनाया, बल्कि उनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करके आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

लंबे समय से नशे का आदी है बेटा 70 वर्षीय पीड़ित बुजुर्ग महिला बुराड़ी इलाके में अपनी 16 साल की पोती और अपने 36 साल के आरोपी बेटे के साथ रहती है। वह दूसरों के घरों में साफ-सफाई और काम करके अपने परिवार का पेट पाल रही थी। महिला का बेटा पिछले काफी समय से नशे का बुरी तरह आदी हो चुका है। वह कोई काम-धंधा नहीं करता था और अक्सर घर में विवाद करता था।

घर में अकेली थी बुजुर्ग मां आरोपी ने शुक्रवार को नशे की हालत में अपनी 16 वर्षीय बेटी को किसी बात पर थप्पड़ मार दिए थे। पिता के इस व्यवहार और रोज-रोज के नशे से तंग आकर बेटी नाराज होकर अपनी बुआ के घर चली गई। घर में अब केवल बुजुर्ग मां और आरोपी बेटा ही रह गए थे।

शनिवार की वो काली रात शनिवार रात आरोपी बेटा नशे में धुत होकर घर लौटा था। बुजुर्ग मां ने उसे खाना खाने के लिए कहा। लेकिन नशे में हैवान बने बेटे ने इसी बात पर तैश में आकर उसने अपनी बुजुर्ग मां के हाथ-पैर बांध दिए और दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।

हिम्मत जुटाकर पुलिस तक पहुंची पीड़िता पूरी रात दर्द और जिल्लत झेलने के बाद रविवार तड़के करीब 4 बजे जब आरोपी गहरी नींद में सो गया, तब पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर किसी तरह अपने बंधन खोले और तुरंत अपनी बेटी को फोन कर आपबीती सुनाई। इसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा।