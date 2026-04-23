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गर्दन, छाती, माथे पर चाकू से किए 9 वार; दिल्ली में 3 नाबालिग लड़कों ने बेरहमी से किया मर्डर

Apr 23, 2026 11:04 pm ISTRatan Gupta नई दिल्ली, पीटीआई
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Delhi Burari murder case: घटना रात करीब 8:50 बजे की है, जब पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि कमल विहार इलाके में कुछ लड़कों ने एक युवक पर हमला कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। नाला रोड, गली नंबर-10 के पास खून से सना घटनास्थल मिला, जहां से एक खून लगा चाकू भी बरामद किया गया

गर्दन, छाती, माथे पर चाकू से किए 9 वार; दिल्ली में 3 नाबालिग लड़कों ने बेरहमी से किया मर्डर

Delhi Burari murder case: नई दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बुधवार रात एक 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, वारदात को तीन नाबालिग लड़कों ने अंजाम दिया, जिन्हें बाद में पकड़ लिया गया है। घटना रात करीब 8:50 बजे की है, जब पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि कमल विहार इलाके में कुछ लड़कों ने एक युवक पर हमला कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। नाला रोड, गली नंबर-10 के पास खून से सना घटनास्थल मिला, जहां से एक खून लगा चाकू भी बरामद किया गया।

गर्दन, छाती, माथा… युवक के शरीर पर मिले 9 घाव

घायल युवक की पहचान पंकज के रूप में हुई है, जो उसी इलाके का रहने वाला था। परिजन उसे तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। मेडिको-लीगल रिपोर्ट के अनुसार, पंकज के शरीर पर कुल नौ चोटों के निशान मिले हैं। इनमें गर्दन, सीने, माथे और हाथों पर गहरे चाकू के वार शामिल हैं, जो हमले की गंभीरता को दर्शाते हैं।

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हत्या में शामिल तीनों आरोपी नाबालिग पकड़े गए

जांच के दौरान पंकज के भाई सूरज ने पुलिस को बताया कि घटना से कुछ दिन पहले उसका एक आरोपी से विवाद हुआ था। वारदात की जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि तीन लड़के उसके भाई पर चाकू से हमला कर रहे थे। लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और वे नाबालिग हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं और आगे की जांच जारी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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