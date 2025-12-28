बुराड़ी में घर की मरम्मत के बहाने आया 52 वर्षीय मकान मालिक, किरायेदार की बेटी से किया दुष्कर्म

संक्षेप: दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 52 वर्षीय मकान मालिक द्वारा 11वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 52 वर्षीय मकान मालिक द्वारा 11वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी मकान मालिक जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता स्थानीय स्कूल में 11वीं क्लास की छात्रा है। वह परिवार सहित बुराड़ी के संत नगर इलाके में किराये के मकान में रहती है। यहीं पास में आरोपी मकान मालिक जितेंद्र की पूजा सामग्री बेचने की दुकान है। पीड़िता शुक्रवार को जब स्कूल से घर पहुंची तब उसका छोटा भाई भी पास के ही सरकारी स्कूल में दूसरी शिफ्ट में पढ़ने के लिए चला गया।

भाई के स्कूल जाने के बाद छात्रा घर पर अकेली थी, तभी जितेंद्र मकान की मरम्मत कराने के बहाने घर में घुस गया। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसे धमकाते हुए अपनी दुकान पर चला गया। पीड़िता की मां शाम को जब घर आई तो उसने मां को पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस को घटना की सूचना दी।

पुलिस ने बुराड़ी अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी मकान के किराये से अपना खर्च चलाता है। परिवार में पत्नी और 22 साल और 20 साल के दो बेटे हैं।