Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi burari crime 52 year old landlord rape tenant minor daughter
बुराड़ी में घर की मरम्मत के बहाने आया 52 वर्षीय मकान मालिक, किरायेदार की बेटी से किया दुष्कर्म

संक्षेप:

Dec 28, 2025 06:49 am IST
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 52 वर्षीय मकान मालिक द्वारा 11वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी मकान मालिक जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता स्थानीय स्कूल में 11वीं क्लास की छात्रा है। वह परिवार सहित बुराड़ी के संत नगर इलाके में किराये के मकान में रहती है। यहीं पास में आरोपी मकान मालिक जितेंद्र की पूजा सामग्री बेचने की दुकान है। पीड़िता शुक्रवार को जब स्कूल से घर पहुंची तब उसका छोटा भाई भी पास के ही सरकारी स्कूल में दूसरी शिफ्ट में पढ़ने के लिए चला गया।

भाई के स्कूल जाने के बाद छात्रा घर पर अकेली थी, तभी जितेंद्र मकान की मरम्मत कराने के बहाने घर में घुस गया। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसे धमकाते हुए अपनी दुकान पर चला गया। पीड़िता की मां शाम को जब घर आई तो उसने मां को पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस को घटना की सूचना दी।

पुलिस ने बुराड़ी अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी मकान के किराये से अपना खर्च चलाता है। परिवार में पत्नी और 22 साल और 20 साल के दो बेटे हैं।

युवतियों से छेड़छाड़ में नाबालिग पकड़े

वहीं, दिल्ली के शाहदरा स्थित फर्श बाजार इलाके में शुक्रवार शाम दो नाबालिग बहनों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया। यहां एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने बिहारी कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय किशोरी और उसकी 14 वर्षीय बहन पर अश्लील टिप्पणी की, जिसके बाद विवाद होने पर आरोपी ने अपने दो दोस्तों को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले में तीनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक, एक नाबालिग ने पहले किशोरियों से छेड़छाड़ की कोशिश की, विरोध करने पर उसने दोनों को थप्पड़ मारे। शोर सुनकर किशोरियों के नाबालिग चचेरे भाई मौके पर पहुंचे और रोकने की कोशिश की। इससे गुस्साए आरोपी ने अपने दो नाबालिग दोस्तों को बुला लिया और मारपीट की थी।

