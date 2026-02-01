बुलेट ट्रेन से रफ्तार पकड़ेगी दिल्ली, बस 3.5 घंटे में तय होगा वाराणसी तक का सफर

संक्षेप: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की है। सरकार देश में सात नए हाई&स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएगी जिनमें दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर शामिल है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की बड़ी घोषणा की है। सरकार देश में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएगी। इसमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर शामिल हैं। परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली से वाराणसी तक का सफर बुलेट ट्रेन से महज 3.5 घंटे में तय होगा।

7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश करते हुए देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की उसमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बैंगलोर, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बैंगलोर, दिल्ली-वाराणसी, और वाराणसी-सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर शामिल हैं।

आवाजाही होगी आसान ये कॉरिडोर शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम कर देंगे और रेल, सड़क, मेट्रो, बस और हवाई नेटवर्क को जोड़कर सफर को आसान बनाएंगे। इनका काम लंबे समय तक चलना है। इसलिए इनकी सफलता लंबी अवधि चलने वाली आर्थिक मदद पर भी निर्भर करेगी।

विशेष फ्रेट कॉरिडोर का भी प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत के बीच एक नए विशेष फ्रेट कॉरिडोर का भी प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण अनुकूल मालवहन के लिए पूर्वी क्षेत्र में डंकुनी को पश्चिमी हिस्से के सूरत से जोड़ने वाला एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रख रही है।

3.5 घंटे में तय होगा दिल्ली से वाराणसी का सफर इसमें सबसे बड़ी घोषणा दिल्ली और वाराणसी के लिए की गई। देश के 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर शामिल हैं। इनके तैयार होने के बाद दिल्ली से वाराणसी तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा। दिल्ली से वाराणसी तक का सफर लगभग 3.5 घंटे में तय हो जाएगा।