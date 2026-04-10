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दिल्ली में DDA का बड़ा बुलडोजर ऐक्शन, इस इलाके में ढहा दिए 23 फार्महाउस; 12 एकड़ जमीन कब्जामुक्त

Apr 10, 2026 12:37 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली में डीडीए का बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। डीडीए ने सैनिक फार्म इलाके में 23 फार्महाउस पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ढहा दिया और करीब 12 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया।

दिल्ली में DDA का बड़ा बुलडोजर ऐक्शन, इस इलाके में ढहा दिए 23 फार्महाउस; 12 एकड़ जमीन कब्जामुक्त

दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर डीडीए का बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सैनिक फार्म इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 एकड़ जमीन पर फैले कई फार्महाउस को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान करीब 23 फार्महाउस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है।

डीडीए ने क्यों चलाया बुलडोजर

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया कि साउथ दिल्ली के सैनिक फार्म के पास तिलपथ वैली बायोडायवर्सिटी पार्क की सीमा के अंदर अवैध निर्माण को हटाने के लिए लिए यह ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया था। डीडीए ने बताया कि यह ध्वस्तीकरण अभियान सरकारी जमीन को कब्जामुक्त बनाने और क्षेत्र में हरियाली को वापस लाने के लिए चलाया गया था।

क्या बोले डीडीए अधिकारी

डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की मौजूगी में यह ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया है। ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान मैदानगढ़ी गांव जमीन के कई हिस्सों को टार्गेट किया गया और बायोडायवर्सिटी पार्क की सीमा में आने वाले प्लॉट पर कार्रवाई की गई। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी जमीन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा वापस ले लिया गया, जिसमें करीब 23 फार्महाउस बने थे। इस दौरान करीब 12 एकड़ की सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करवाया गया है।

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5 बजे पहुंची थी टीम

इस मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने दावा किया कि डीडीए के अधिकारी सुबह करीब 5 बजे पहुंचे और इलाके के दो फार्महाउस के कुछ हिस्सों को तोड़ा। इस दौरान डीडीए ने कुछ झुग्गियों को भी ध्वस्त कर दिया।

डीडीए ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में करीभ 3 एकड़ जमीन पर बने 7 फार्महाउस को खाली नहीं करवाया जा सका क्योंकि उसपर हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। अधिकारियों ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने और लिथपथ वैली बायोडायवर्सिटी पार्क के हरित क्षत्र के विस्तार को बढ़ाने के लिए यह एक जरूरी कदम है।

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क्या बोले स्थानीय

इस मामले पर बात करते हुए सैनिक फार्म वेस्टर्न एवेन्यू रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरदीप सिंह ने कहा कि डीडीए यह दावा करता है कि ये जमीन उसके बागवानी विभाग की है, लेकिन इस जमीन पर अभी एक मामला चल रहा है। हरदीप ने कहा कि डीडीए के अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से आकर दो फार्महाउस तोड़ दिए। उन्होंने बताया कि जब तक इन फार्महाउस के मालिकर कोर्ट जाने की तैयारी करते तब तक डीडीए ने अपना काम कर दिया था।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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