दिल्ली के यमुना बाजार में घरों पर बुलडोजर ऐक्शन का खतरा, पानी कनेक्शन काटा
दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में कई घरों को गिराने के नोटिस से निवासियों में डर बैठ गया है। लोगों का कहना है कि वे पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। उनके पास कागज भी हैं। लोगों ने दावा किया कि घरों के पानी कनेक्शन काट दिए गए हैं।
दिल्ली के निगम बोध घाट से सटे यमुना बाजार इलाके में रहने वाले लोगों के घरों पर धवस्तीकरण यानी बुलडोजर ऐक्शन का खतरा मंडराने लगा है। निवासियों का आरोप है कि घरों में पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। साथ ही, उन्हें बुधवार रात तक घर खाली करने को कहा गया था। ऐसे में कुछ लोगों ने यहां से अपना सामान हटाया दिया है, जबकि अब भी कई लोग यहां रह रहे हैं। लोगों में कार्रवाई को लेकर भय का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने कहा कि रात की नींद ही उड़ गई है।
बुलडोजर ऐक्शन का डर
स्थानीय निवासी गणेश ने बताया कि सूचना मिल रही है कि गुरुवार सुबह धवस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यह नोटिस यमुना बाजार घाट नंबर दो से 32 के लिए है। साथ ही, यहां से हटाए जाने वाले लोगों के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अस्थायी आश्रय में रहने के लिए कहा है। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि यह कहां का न्याय है। हमारे घर उजाड़कर नाइट शेल्टर में रहने को मजबूर किया जा रहा है।
कोर्ट का आदेश नहीं, फिर भी हटाया जा रहा
यमुना घाट पंडा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि हम लोगों ने कोर्ट का रुख किया है। ऐसे में धवस्तीकरण का कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। इसके बावजूद हमें हटाया जा रहा है। पानी का कनेक्शन काट दिया है। साथ ही, जानकारी मिली है कि धवस्तीकरण की कार्रवाई सुबह पांच बजे के बाद शुरू की जाएगी। उन्होंने मायूसी के साथ कहा कि हम लोग यहां वर्षों से रहते आ रहे हैं।
निवासियों का दावा 7 पीढ़ी से रहते आ रहे
लोगों ने दावा करते हुए कहा कि वह छह से सात पीढ़ी से यहां रहते आ रहे हैं। यहां 310 से अधिक घर हैं। 70 के लगभग पंडा परिवार हैं, जिसमें चार से पांच महिला पंडा भी शामिल हैं।
पुलिस ने बैरिकेड लगाए
यमुना बाजार में पुलिस ने बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया है। यमुना बाजार के लोगों ने अपने सामान को पैक करना शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार बच्चों की पढ़ाई व अन्य मामलों को लेकर विभाग और प्रशासन की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रहे हैं।
कब-कब यमुना बाजार में नोटिस भेजे?
- 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा
- 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र में आने वाले ओ-जोन एरिया के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा
- डीडीए ने दो जून के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 23 जून तक खाली करने का नोटिस भेजा और 24 जून से करवाई करने की सार्वजनिक नोटिस में बात कही।
- अब आज सुबह प्रशासन की तरफ से यमुना बाजार में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
ये विकल्प दिया
- डीडीए ने नोटिस में दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड के रैन बसेरों में रहने का विकल्प दिया।
- इसमें राजा गार्डन, सुल्तानपुरी के ए ब्लॉक जेजेआर कॉलोनी, मुनिरका के सरस्वती पार्क और गीता कॉलोनी में नाइट शेल्टर व रैन बसेरों में नोटिस के तहत यमुना बाजार के लोगो को रहने का विकल्प दिया।
दस्तावेजों के होने का दावा किया
पीड़ित परिवारों ने डीडीए और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। इस संबंध में पीड़ित सुनील शर्मा ने दावा किया कि 1913 के हमारे पास दस्तावेज हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास ब्रिटिश सरकार से 1934 के नक्शे स्वीकृत हुए दस्तावेज मौजूद हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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