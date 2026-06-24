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दिल्ली के यमुना बाजार में घरों पर बुलडोजर ऐक्शन का खतरा, पानी कनेक्शन काटा

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, आशीष सिंह, नई दिल्ली
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दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में कई घरों को गिराने के नोटिस से निवासियों में डर बैठ गया है। लोगों का कहना है कि वे पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। उनके पास कागज भी हैं। लोगों ने दावा किया कि घरों के पानी कनेक्शन काट दिए गए हैं।

दिल्ली के यमुना बाजार में घरों पर बुलडोजर ऐक्शन का खतरा, पानी कनेक्शन काटा

दिल्ली के निगम बोध घाट से सटे यमुना बाजार इलाके में रहने वाले लोगों के घरों पर धवस्तीकरण यानी बुलडोजर ऐक्शन का खतरा मंडराने लगा है। निवासियों का आरोप है कि घरों में पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। साथ ही, उन्हें बुधवार रात तक घर खाली करने को कहा गया था। ऐसे में कुछ लोगों ने यहां से अपना सामान हटाया दिया है, जबकि अब भी कई लोग यहां रह रहे हैं। लोगों में कार्रवाई को लेकर भय का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने कहा कि रात की नींद ही उड़ गई है।

बुलडोजर ऐक्शन का डर

स्थानीय निवासी गणेश ने बताया कि सूचना मिल रही है कि गुरुवार सुबह धवस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यह नोटिस यमुना बाजार घाट नंबर दो से 32 के लिए है। साथ ही, यहां से हटाए जाने वाले लोगों के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अस्थायी आश्रय में रहने के लिए कहा है। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि यह कहां का न्याय है। हमारे घर उजाड़कर नाइट शेल्टर में रहने को मजबूर किया जा रहा है।

कोर्ट का आदेश नहीं, फिर भी हटाया जा रहा

यमुना घाट पंडा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि हम लोगों ने कोर्ट का रुख किया है। ऐसे में धवस्तीकरण का कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। इसके बावजूद हमें हटाया जा रहा है। पानी का कनेक्शन काट दिया है। साथ ही, जानकारी मिली है कि धवस्तीकरण की कार्रवाई सुबह पांच बजे के बाद शुरू की जाएगी। उन्होंने मायूसी के साथ कहा कि हम लोग यहां वर्षों से रहते आ रहे हैं।

निवासियों का दावा 7 पीढ़ी से रहते आ रहे

लोगों ने दावा करते हुए कहा कि वह छह से सात पीढ़ी से यहां रहते आ रहे हैं। यहां 310 से अधिक घर हैं। 70 के लगभग पंडा परिवार हैं, जिसमें चार से पांच महिला पंडा भी शामिल हैं।

पुलिस ने बैरिकेड लगाए

यमुना बाजार में पुलिस ने बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया है। यमुना बाजार के लोगों ने अपने सामान को पैक करना शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार बच्चों की पढ़ाई व अन्य मामलों को लेकर विभाग और प्रशासन की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रहे हैं।

कब-कब यमुना बाजार में नोटिस भेजे?

  • 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा
  • 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र में आने वाले ओ-जोन एरिया के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा
  • डीडीए ने दो जून के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 23 जून तक खाली करने का नोटिस भेजा और 24 जून से करवाई करने की सार्वजनिक नोटिस में बात कही।
  • अब आज सुबह प्रशासन की तरफ से यमुना बाजार में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

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ये विकल्प दिया

  • डीडीए ने नोटिस में दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड के रैन बसेरों में रहने का विकल्प दिया।
  • इसमें राजा गार्डन, सुल्तानपुरी के ए ब्लॉक जेजेआर कॉलोनी, मुनिरका के सरस्वती पार्क और गीता कॉलोनी में नाइट शेल्टर व रैन बसेरों में नोटिस के तहत यमुना बाजार के लोगो को रहने का विकल्प दिया।

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दस्तावेजों के होने का दावा किया

पीड़ित परिवारों ने डीडीए और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। इस संबंध में पीड़ित सुनील शर्मा ने दावा किया कि 1913 के हमारे पास दस्तावेज हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास ब्रिटिश सरकार से 1934 के नक्शे स्वीकृत हुए दस्तावेज मौजूद हैं।

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लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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