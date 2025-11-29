दिल्ली में फिर गरजा बुलडोजर, झंडेवालान मंदिर के पास हटाया गया अतिक्रमण
दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इस बार करोल बाग में झंडेवालान मंदिर के पास अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ। कई लोग इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाते हुए इकट्ठा हो गए।
इससे पहले दिल्ली के अन्य कई इलाकों में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। दक्षिण दिल्ली के जंगपुरा इलाके में स्थित मद्रासी कैंप में झुग्गियों को गिराया गया था, जिनमें लोग कई दशकों से रह रहे थे। बारापुला के निकट बनी इस झुग्गी बस्ती को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हटाया जा गया था।
सड़क किनारे बैठी बुजुर्ग महिला जानकी ने कहा, मैं पिछले 60 साल से यहां रह रही हूं। मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए। हमारी पूरी जिंदगी इसी जगह गुजरी है। अब हम सड़क पर हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं। स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपील की है कि जब तक सभी लोगों का पुनर्वास नहीं होता, तब तक किसी को बेघर न किया जाए।
लगभग 370 मजदूर परिवार इस झुग्गी बस्ती में रहते थे, जो लगभग 60 सालों से अस्तित्व में है। पिछले महीने इन्हें बेदखली के नोटिस दिए गए थे। पात्र पाए गए परिवारों को नरेला में सरकार द्वारा आवंटित फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाना था।
अधिकारियों ने 12 अप्रैल को पात्र परिवारों की सूची जारी की, जिसमें केवल 189 परिवारों को फ्लैट आवंटित करने योग्य माना गया। अधिकारियों द्वारा 30 मई को निवासियों को जारी नोटिस में कहा गया था कि शुक्रवार रात 11 बजे से एक जून तक बारापुला पुल पर ट्रक खड़े रहेंगे, ताकि उनका सामान आवंटित फ्लैटों तक पहुंचाया जा सके।
