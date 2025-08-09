दिल्ली के हरिनगर इलाके में बड़ा हादसा, बारिश के बाद भरभराकर गिरी बिल्डिंग

दिल्ली के जैतपुर के हरि नगर में इमारत का हिस्सा ढहने से हड़कंप मच गया। दिल्ली फायर सर्विसेज ने तुरंत दो दमकल गाड़ियां भेजीं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा के लिहाज से इलाका खाली करवाया गया।

दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी इलाके जैतपुर के हरि नगर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक इमारत का हिस्सा अचानक भरभराकर ढह गया। दिल्ली फायर सर्विसेज को सुबह तड़के इस हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत दो दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया।

तेजी से शुरू हुआ बचाव कार्य स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों में लोग दहशत में आ गए। दमकल कर्मी मलबे में फंसे लोगों को निकालने और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बचाव कार्य जोरों पर है।

क्या है हादसे की वजह? प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इमारत पुरानी थी और संभवतः रखरखाव की कमी या निर्माण में खामियों के कारण यह हादसा हुआ। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं, और स्थानीय लोग इस बात से नाराज हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से कोई कदम नहीं उठाए गए।