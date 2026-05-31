दिल्ली के साकेत बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 6, दो इंजीनियर सस्पेंड
दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने कहा, इस घटना में कुल चार लोगों की मौत हुई है। बचाव अभियान जारी है। गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।
साउथ दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास तीन मंजिला इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआ दर्ज की है। वहीं दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कार्रवाई करते हुए भवन विभाग के दो इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतकों और घायलों में कुछ लोग एफएमजी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वेस्टर्न मार्ग स्थित सैदुलाजाब क्षेत्र में यह इमारत शनिवार शाम को गिर गई थी। इस इमारत में एक कोचिंग इंस्टीटट्यूट, कैफे और ऑफिस भी था, जबकि घटना के समय ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था।
दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने कहा, इस घटना में कुल चार लोगों की मौत हुई है। बचाव अभियान जारी है। गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, इमारत पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई और उसका मलबा पास स्थित टीन के शेड वाली एक कैंटीन पर भी गिरा, जहां मेडिकल एंट्री परीक्षा की एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र आते-जाते थे। सभी घायलों को इलाज के लिए एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।
एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस), दिल्ली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), दिल्ली पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों की संयुक्त टीम ने रातभर बचाव अभियान चलाया। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए बचाव दल ने भारी मशीन, हाइड्रोलिक कटर, पीड़ितों का पता लगाने वाले कैमरों और खोजी कुत्तों की मदद ली। अधिकारियों ने बताया कि सभी फंसे हुए लोगों का पता लगाए जाने के बाद बचाव अभियान खत्म कर दिया गया। इमारत ढहने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
सीएम रेखा गुप्ता ने किया था दौरा
इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा किया। इस बीच, सरकार ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और घटना के संबंध में आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है।
इस मामले में एफआईआर महरौली थाने में दर्ज की गई है, जबकि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर दक्षिण जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता देने के निर्देश दिए।
स्थानीय लोगों ने दावा किया कि गिरी हुई इमारत के मलबे के नीचे अब भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। इस पर रेखा गुप्ता ने कहा कि संबंधित एजेंसियां सावधानी से खोज और बचाव अभियान चला रही हैं। निवासियों ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण और कई इमारतों में अपर्याप्त सुरक्षा उपायों को लेकर भी चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी अवैध इमारतों और उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को आसपास की जर्जर और खतरनाक इमारतों का निरीक्षण करने और जहां जरूरी हो वहां सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
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अदिति शर्मा
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