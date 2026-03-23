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दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से, पहले पेश होगा आर्थिक सर्वे; खीर सेरेमनी संग शुरुआत

Mar 23, 2026 06:47 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार का गठन वर्ष 1993 में हुआ था। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है। दिल्ली में भाजपा सरकार ने बजट सत्र में खीर सेरेमनी की शुरुआत की है। इसलिए सोमवार को दिल्ली विधानसभा में खीर सेरेमनी का आयोजन होगा।

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से, पहले पेश होगा आर्थिक सर्वे; खीर सेरेमनी संग शुरुआत

दिल्ली विधानसभा के सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि सोमवार को दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में रखा जाएगा। इसमें सरकार दिल्ली के विकास का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगी। मंगलवार को सदन में बजट पेश होने की संभावना है।

राजधानी की सत्ता से लंबे समय तक बाहर रहने वाली भाजपा के दूसरे बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। विधानसभा सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने शनिवार को ही तैयारियों का जायजा लिया था। दिल्ली विधानसभा का संचालन इस बार पहले से ज्यादा आधुनिक और डिजिटलीकृत होने की संभावना है। विधायकों के लिए विधान साथी चैटबॉट की सुविधा रहेगी।

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विधानसभा सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में रखे जाने की संभावना है। इसमें तमाम क्षेत्रों में दिल्ली के विकास की स्थिति को सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। जबकि, नियम 280 के तहत विधायकों द्वारा अपने क्षेत्रों की समस्याओं को भी उठाया जा सकता है।

हंगामेदार हो सकता है सत्र

सूत्रों के मुताबिक, आप सरकार के कामकाज पर आधारित छह कैग रिपोर्ट तीन दिवसीय सत्र के दौरान रखी जाने वाली हैं। इन रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। जबकि, आबकारी घोटाले और फांसी घर मामले पर भी दोनों पक्षों के बीच हंगामे की स्थिति बन सकती है। बता दें कि फांसीघर मामले पर हाल ही में विशेषाधिकार समिति के समक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल और पूर्व डिप्टी स्पीकर राखी बिरला पेश हुए थे। अब विशेषाधिकार समिति की ओर से अपनी रिपोर्ट और मामले पर अपनी सिफारिशें सदन के समक्ष रखी जा सकती हैं।

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निंदा प्रस्ताव आएगा

सोमवार को भाजपा विधायक शिखा राय की ओर से निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। यह प्रस्ताव लोकसभा में कुछ विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध लाए गए निष्कासन प्रस्ताव के विरोध में लाया जाएगा।

खीर सेरेमनी का आयोजन होगा

जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार का गठन वर्ष 1993 में हुआ था। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है। दिल्ली में भाजपा सरकार ने बजट सत्र में खीर सेरेमनी की शुरुआत की है। इसलिए सोमवार को दिल्ली विधानसभा में खीर सेरेमनी का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री शामिल रहेंगे। बता दें कि बजट को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कारोबारी, किसान, गिग वर्कर्स, महिलाएं, किन्नर आदि वर्गों से संवाद भी किया है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Rekha Gupta
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