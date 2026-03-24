रेस्ट पॉइंट, सस्ता भोजन, कल्याण बोर्ड; दिल्ली बजट में गिग कर्मियों के लिए 3 ऐलान
दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट में गिग कर्मचारियों के लिए कल्याण बोर्ड और अटल कैंटीन के साथ विश्राम स्थल बनाने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की ओर से गिग कर्मचारियों के लिए कौन-कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं। जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में गिग कर्मचारियों के लिए तीन बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लंबे समय तक काम करने वाले गिग कर्मचारियों की सुविधा के लिए शहर में विशेष विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। अटल कैंटीन से जुड़े इन केंद्रों पर कर्मी आराम कर सकेंगे और भोजन कर सकेंगे और अपने मोबाइल चार्ज कर सकेंगे। साथ ही उनके हितों की रक्षा के लिए एक कल्याण बोर्ड भी बनाया जाएगा।
विश्राम स्थल बनाएगी सरकार
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अस्थायी कर्मचारियों को हर दिन होने वाली दिक्कतों को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा कि दिल्ली सरकार अटल कैंटीन से जुड़े विश्राम स्थल बनाएगी जहां गिग कर्मचारियों को लंबे काम के घंटों के दौरान खाना खाने, मोबाइल चार्ज करने और आराम करने की सुविधा मिल सकेगी।
कल्याण बोर्ड भी बनाएगी सरकार
बता दें कि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए डिलिवरी करने वाले कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है। ये कर्मचारी अस्थायी तौर पर काम करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अस्थायी कर्मचारी कई घंटों तक दोपहिया वाहनों पर चलते रहते हैं। ऐसे कम स्थान होते हैं जहां वे खाना खा सकें या अपने फोन चार्ज कर सकें। ये गिग वर्कर अक्सर भोजन करने या अपने फोन चार्ज करने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं ढूंढ पाते। गिग कर्मी हादसे का भी शिकार होते हैं। इनके हितों की रक्षा के लिए सरकार एक कल्याण बोर्ड भी बनाएगी।
अटल कैंटीन से मिलेगा सस्ता भोजन
सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गिग कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ फैसले लिए हैं। सरकार पूरी दिल्ली में डिलिवरी कर्मियों और अन्य अस्थायी कर्मचारियों की मदद के लिए अटल कैंटीन के साथ विश्राम कक्ष विकसित करेगी। सीएम ने झुग्गी-झोपड़ियों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'अटल कैंटीन' की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये के प्रावधान किया है।
शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर, महिला समृद्धि योजना पर भी फोकस
दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए 19,326 करोड़ रखे हैं जो पूरे बजट का 18 प्रतिशत है। इसके बाद स्वास्थ्य के लिए 13,034 करोड़ रुपये, ट्रांसपोर्ट के लिए 12,613 करोड़ रुपये, शहर के विकास के लिए 11,572 करोड़ रुपये, समाज कल्याण के लिए 10,537 करोड़ रुपये और पानी की सप्लाई के लिए 9,000 करोड़ रुपये का आवंटन किए हैं। मुख्यमंत्री ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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