Delhi Budget: महिलाओं को मिलेंगे ₹2500, दिल्ली बजट में इसके लिए कितनी रकम?
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली बजट 2026 में 'महिला समृद्धि योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की बात कही है। इसके लिए 5100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
Delhi Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपना दूसरा बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए 2500 रुपये की आर्थिक मदद दिए जाने के अपने वादे को पूरा करने का भरोसा दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये देने का वादा किया था। सरकार वादे को निभाएगी। इसके लिए दिल्ली बजट में 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना लगातार चलने वाली है। इस लाभ की अधिकारी बहनों को पता करने के लिए जांच कमेटी बनाई है। उस पर काम हो रहा है। जल्द सरकार पोर्टल खोलेगी जिसमे बहने आवेदन कर सकेंगी।
महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में समाज कल्याण के लिए 2392 करोड़ का आवंटन किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला बाल विकास विभाग के लिए 7406 करोड़ का बजट रखा है। महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये देने का वादा किया गया था। इसमें 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना जारी रहेगी। इस योजना की पात्र लाभार्थी बजनों का पता लगाने के लिए जांच कमेटी बनाई है। उस पर काम जारी है। जल्द सरकार इस दिशा में एक पोर्टल भी लॉन्च करेगी। इस पोर्टन में पात्र बहनें आवेदन कर सकेंगी।
सीएम बोलीं- इस बार का बजट 'ग्रीन बजट'
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 के बजट को 'ग्रीन बजट' बताया। उन्होंने बजट सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमने दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ खास प्रयास किए हैं। इस बार, हमने दिल्ली का बजट एक 'ग्रीन बजट' के तौर पर पेश किया है। हमने हर योजना को एक 'ग्रीन नजरिए' से देखा है। इस बजट की हर नीति का पर्यावरण पर फोकस है। हर फैसले में आने वाली पीढ़ियों की चिंता शामिल है। हमने पूरे बजट का 21 फीसदी हिस्सा 'ग्रीन बजट' के लिए आवंटित किया है। इसे पर्यावरण को बेहतर बनाने पर खर्च किया जाएगा।
'विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली' पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली' सिर्फ एक नारा नहीं है वरन सरकार का स्पष्ट नजरिया है। पिछले साल सरकार ने दिल्ली की दिशा बदलने का काम किया था और अब इस बजट के जरिए स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली सरकार लोगों की 24x7 सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल बजट में 70.3 फीसदी हिस्सा राजस्व खर्च के लिए जबकि 29.7 फीसदी हिस्सा पूंजीगत खर्च के लिए रखा गया है। हम पिछले साल के मुकाबले इस बार पूंजीगत खर्च भी अधिक करने जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।