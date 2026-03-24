Delhi Budget 2026: रेखा गुप्ता सरकार सड़क और यमुना पर करेगी इतना खर्च, निगम को 11666 करोड़
Delhi Budget 2026: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में 103700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। निगम के लिए 11666 करोड़ का ऐलान किया। इसी तरह यमुना, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बड़े ऐलान हुए।
Delhi Budget 2026: मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लिए 103700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट ग्रीन बजट की सोच पर आधारित है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है और कुल बजट का 21 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने निगम के लिए 11666 करोड़ का ऐलान किया। इसी तरह यमुना नदी के लिए 300 करोड़ और पीडब्ल्यूडी को 5921 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली ने कई चुनौतियों के बावजूद विकास की राह पर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि अब ट्रिपल इंजन सरकार के चलते दिल्ली तेजी से आगे बढ़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
प्रति व्यक्ति आय 5 लाख के पार
वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपये से अधिक हो चुकी है, जो देश में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस
राजधानी में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने और धूल मुक्त करने के लिए 750 किलोमीटर सड़कों पर काम किया जाएगा, जिस पर 1392 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा नगर निगम को सड़क विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये अलग से दिए जाएंगे। समाज कल्याण के लिए 2392 करोड़ का बजट रखा गया है।
बारापुला कॉरिडोर और पीडब्ल्यूडी को बड़ी राशि
बारापुला कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, पीडब्ल्यूडी के लिए 5921 करोड़ रुपये और नगर निगम को कुल 11,666 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
यमुना और अनाधिकृत कॉलोनियों पर भी ध्यान
यमुना नदी के विकास और सफाई के लिए 300 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं, अनाधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
हर विधायक को 5 करोड़
सभी विधायकों को क्षेत्र में विकास के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं । प्रत्येक विधानसभा के लिए पांच करोड़ रुपये दिए जायेंगे। दिल्ली सरकार अपने नए सचिवालय का काम करेगी और कर्मचारियों के लिए सरकारी विभाग बनाएगी और मंत्रालय को बेहतर करेंगे। डीडीए के साथ मिलकर पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर साइकिल ट्रैक बनायेंगे। नालों पर सोलर पैनल लगायेंगे। दिल्ली में कई नई पार्किंग तैयार की जा रही हैं।
24 घंटे बिजली
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करेंगे। उन्हें 3942 करोड़ का बजट दिया जाएगा। बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए 200 करोड़ रुपये दिए जायेंगे। पालम आग की घटना बेहद दुखद है। दिल्ली में इस तरह से मकान बने हैं कि आग लगने पर बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दमकल को मजबूत करना आवश्यक है। दमकल को 674 करोड़ रुपये दिए जायेंगे। इससे नए दमकल केंद्र बनेंगे और अत्याधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन