Delhi Budget 2026 LIVE : CM रेखा गुप्ता आज खोलेंगी 'बजट पिटारा’; दिल्लीवालों को मिलेंगे कई नए तोहफे?

Delhi Budget 2026 Live Update : दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज विधानसभा में अपना दूसरा वार्षिक बजट पेश करने जा रही है। 25 मार्च को बजट पर चर्चा होगी। सीएम गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करते समय अपने ‘विकसित दिल्ली, ग्रीन दिल्ली’ के संकल्प को दोहराते हुए कहा था कि यह बजट राजधानी के लगभग 3 करोड़ दिल्लीवासियों के सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ऐसी उम्मीद है कि सरकार इस बार भी महिलाओं से लेकर छात्रों और कारोबारियों को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। बजट से पहले सोमवार को सदन में दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई थी। हालांकि, विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) ने सत्र का बहिष्कार करने की धमकी दी है। यहां पढ़ें दिल्ली बजट से जुड़े पल-पल के लाइव अपडेट….