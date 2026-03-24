Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

Delhi Budget 2026 LIVE : CM रेखा गुप्ता आज खोलेंगी 'बजट पिटारा’; दिल्लीवालों को मिलेंगे कई नए तोहफे?

Delhi Budget 2026 Live Update : दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज विधानसभा में अपना दूसरा वार्षिक बजट पेश करने जा रही है। 25 मार्च को बजट पर चर्चा होगी। बजट से पहले सोमवार को सदन में दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई थी।

Delhi Budget 2026 LIVE : CM रेखा गुप्ता आज खोलेंगी 'बजट पिटारा’; दिल्लीवालों को मिलेंगे कई नए तोहफे?

delhi budget 2026 live updates highlights

Praveen Sharma| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Tue, 24 Mar 2026 09:49 AM IST
हमें फॉलो करें

Delhi Budget 2026 Live Update : दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज विधानसभा में अपना दूसरा वार्षिक बजट पेश करने जा रही है। 25 मार्च को बजट पर चर्चा होगी। सीएम गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करते समय अपने ‘विकसित दिल्ली, ग्रीन दिल्ली’ के संकल्प को दोहराते हुए कहा था कि यह बजट राजधानी के लगभग 3 करोड़ दिल्लीवासियों के सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ऐसी उम्मीद है कि सरकार इस बार भी महिलाओं से लेकर छात्रों और कारोबारियों को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। बजट से पहले सोमवार को सदन में दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई थी। हालांकि, विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) ने सत्र का बहिष्कार करने की धमकी दी है। यहां पढ़ें दिल्ली बजट से जुड़े पल-पल के लाइव अपडेट….

24 Mar 2026, 09:44:49 AM IST

दिल्ली में 1 लाख करोड़ का था पिछला बजट

सीएम रेखा गुप्ता बतौर वित्त मंत्री आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। दिल्ली का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 1,00,000 करोड़ रुपये का था।

PreviousNext
Rekha Gupta Delhi Vidhan Sabha Delhi Govt

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi NewsएनसीआरDelhi Budget 2026 LIVE : CM रेखा गुप्ता आज खोलेंगी 'बजट पिटारा’; दिल्लीवालों को मिलेंगे कई नए तोहफे?