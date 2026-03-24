काम की बात: कालकाजी तक मोदी मिल फ्लाईओवर का विस्तार, इन 5 प्रोजेक्ट को दिल्ली बजट में फंड
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 1,03700 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें शिशुओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, छात्राओं को साइकिल और छात्रों को लैपटॉप देने का वादा है। साथ ही कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का ऐलान किया गया है।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, 1.3 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल और होनहार छात्रों को लैपटॉप देने जैसी कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई। बजट में मोदी मिल फ्लाईओवर को कालकाजी तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने से जुड़ी कई योजनाओं का ऐलान किया गया है।
1- कालकाजी बढ़ाया जाएगा मोदी मिल फ्लाईओवर
दिल्ली के बजट में मोदी मिल फ्लाईओवर को कालकाजी तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सावित्री सिनेमा तिराहे पर नए फ्लाईओवर की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। दोनों परियोजनाओं की लागत 371 करोड़ है। इसके लिए मौजूदा बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
2- नजफगढ़ नाले के 54 किमी लम्बे भाग पर दोनों तरफ सड़क
दिल्ली के बजट में नजफगढ़ नाले के 54 किलोमीटर लम्बे भाग पर दोनों तरफ सड़क के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इस पर 453.95 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
3- बारापुला कॉरिडोर के लिए 210 करोड़
बारापुला कॉरिडोर के काम के लिए बजट में 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 25 करोड़ रुपये की लागत से नए फुटओवर ब्रिज का भी काम शुरू किया जायेगा।
4- गगन सिनेमा पर अंडरपास के लिए 99.37 करोड़
दिल्ली सरकार ने बजट में मंगल पांडे मार्ग स्थित गगन सिनेमा पर अंडरपास के निर्माण के लिए 99.37 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी है।
5- बनेंगे स्वागत द्वार, गोल चक्करों का होगा कायाकल्प
आने वाले वर्षों में लगभग 1,000 मॉडर्न टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाएंगे। दिल्ली के गोल चक्करों, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही 13 प्रमुख एंट्री पॉइंट पर भव्य स्वागत द्वार स्थापित किए जाएंगे। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में 300 करोड़ दिए गए हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खोला खजाना
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में शहरी विकास के लिए कुल 11,572 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 5,921 करोड़ जबकि शहरी विकास और आवास परियोजनाओं के लिए 7,887 करोड़ आवंटित किए हैं। शहर में धूल-मुक्त सड़कों के विकास के लिए 1,352 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई है। इसके तहत 750 किलोमीटर सड़कों की 'एंड-टू-एंड रिकार्पेटिंग' की जाएगी। इसके तहत एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी सतह को उखाड़कर या उसके ऊपर डामर की एक नई एवं मजबूत परत बिछाने का काम किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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