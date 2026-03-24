दिल्ली में अदालतों का बदलेगा चेहरा; बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 230 करोड़
दिल्ली सरकार ने साल 2026-27 के बजट में जिला अदालतों के बुनियादी ढांचे के लिए 230 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे शास्त्री पार्क और रोहिणी जैसे क्षेत्रों में नए कोर्ट और परिसर बनेंगे।
दिल्ली की न्याय व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में जिला अदालतों के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस फैसले से अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे की गति तेज होने और न्यायिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
इन अदालतों की बदलेगी सूरत
बजट के तहत शास्त्री पार्क, कड़कड़डूमा, रोहिणी और राउज एवेन्यू में अतिरिक्त अदालत कक्ष और नए परिसर बनाए जाएंगे। इससे न केवल मामलों की सुनवाई के लिए अधिक जगह उपलब्ध होगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बन सकेगी।
रोहिणी में बनेगी नई फैमिली कोर्ट
खास बात यह है कि रोहिणी में एक नई फैमिली कोर्ट भी स्थापित की जाएगी, जिससे पारिवारिक विवादों के मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और आम लोगों को राहत मिलेगी।
पिछले साल के मुकाबले कटौती
हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में बजट में कटौती भी देखने को मिली है। वर्ष 2025-26 में दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के लिए कुल 927 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 490 करोड़ रुपये जिला अदालतों के लिए प्रस्तावित थे। इसके मुकाबले इस बार आवंटन में करीब 260 करोड़ रुपये की कमी आई है।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना बजट?
दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए 19,326 करोड़ रुपये रखे हैं जो पूरे बजट का 18 प्रतिशत है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए 13,034 करोड़ रुपये, परिवहन के लिए 12,613 करोड़ रुपये, शहर के विकास के लिए 11,572 करोड़ रुपये, समाज कल्याण के लिए 10,537 करोड़ रुपये और पानी की सप्लाई के लिए 9,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
सीएम ने कहा- यह ग्रीन बजट
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट को ग्रीन बजट करार दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार सतत विकास और स्वच्छ पर्यावरण के लिए काम कर रही है। इस काम के लिए बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा रखा गया है। हरित विकास की योजनाओं के लिए कुल 22,236 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो कि पूरे बजट का 21.44 प्रतिशत है। पर्यावरण और वन विभाग के लिए 822 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
PWD के लिए 5921 करोड़ का बजट
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में राजधानी में सड़क के बुनियादी ढांचे को बदलने का महत्वाकांक्षी खाका पेश किया। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए 5921 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इससे दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त, सुरक्षित और हरित बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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