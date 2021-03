वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली का पहला ई-बजट पेश करने विधानसभा पहुंचे।

Delhi Deputy CM Manish Sisodia, who also holds the finance portfolio, arrives at Delhi Legislative Assembly to present the Budget for 2021-22. pic.twitter.com/ovUpCFRggC