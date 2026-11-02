बैरिकेडिंग के बावजूद दिल्ली में घुसे वाहन, BS-VI प्रतिबंध का बाजार ने कैसे बिगाड़ा खेल?
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए गैर-BS-VI वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लागू होने के पहले ही दिन प्रशासन को एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ा। दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की जांच के लिए पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात थीं, लेकिन फिर कैसे इस पर पानी फिर गया।
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए गैर-BS-VI वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लागू होने के पहले ही दिन प्रशासन को एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ा। दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की जांच के लिए पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात थीं, लेकिन कपासहेड़ा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार ने पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। शाम होते-होते बाजार में उमड़ी भीड़ के बीच पुलिस के लिए वाहनों को रोकना और उनके दस्तावेजों की जांच करना मुश्किल हो गया। इसका फायदा उठाकर कई वाहन बिना जांच के दिल्ली में प्रवेश करते रहे।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार सुबह से ही गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले प्रमुख रास्तों पर जांच अभियान शुरू कर दिया गया था। राजोकरी बॉर्डर, द्वारका एक्सप्रेसवे टोल, बिजवासन और कपासहेड़ा बॉर्डर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी तैनात थे। वाहनों के BS-VI मानक और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) समेत जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही थी।
दोपहर तक लौटाए गए दर्जनों वाहन
दोपहर दो बजे तक बिजवासन बॉर्डर से करीब 50 वाहनों को वापस हरियाणा भेजा जा चुका था। वहीं, द्वारका एक्सप्रेसवे टोल पर बसों और ट्रकों को सड़क किनारे रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही थी। कपासहेड़ा बॉर्डर पर भी पुलिस ने दो स्तर पर बैरिकेडिंग की थी। यहां दोपहर दो बजे तक करीब 20 ऐसे वाहनों को वापस भेजा गया, जो BS-VI मानकों के अनुरूप नहीं थे। इसके अलावा PUC से जुड़े कुछ चालान भी किए गए।
शाम को बाजार ने बिगाड़ा जांच का गणित
हालांकि, शाम करीब पांच बजे तक कपासहेड़ा बॉर्डर पर हर रविवार लगने वाला साप्ताहिक बाजार सज गया। सड़क के दोनों ओर सब्जी और कपड़े बेचने वाले सैकड़ों विक्रेता पहुंच गए। खरीदारी के लिए भी बड़ी संख्या में लोग जुटे, जिससे एक लेन वाली सड़क पर पैदल चलने वालों की भीड़ जमा हो गई। इसका असर वाहनों की जांच पर पड़ा। बैरिकेडिंग के बावजूद ट्रक, टेंपो, बाइक और पुराने वाहन बिना जांच के दिल्ली में प्रवेश करते रहे। टोल प्लाजा की ज्यादातर लेन भी बंद थीं और केवल दो लेन से वाहनों को प्रवेश मिल रहा था।
जाम लगने के डर से नहीं हो सकी व्यवस्थित ढंग से चेकिंग
MCD के एक अधिकारी के मुताबिक, बाजार लगने के बाद इतनी बड़ी संख्या में वाहनों को रोककर जांच करना संभव नहीं था। ऐसा करने पर सड़क पर कई घंटे तक जाम और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती थी। अधिकारी ने बताया कि बाजार लगने से पहले पुलिसकर्मी वाहनों की जांच कर रहे थे, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद स्थिति बदल गई। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू प्रतिबंध के पहले ही दिन कपासहेड़ा बॉर्डर पर स्थानीय बाजार और भीड़ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें