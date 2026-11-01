दिल्ली में BS-VI पाबंदियों का पहला दिन: कितनी गाड़ियां वापस भेजी गईं और कितनी जब्त हुईं?
दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लागू की गई BS-VI वाहनों से जुड़ी पाबंदियों के पहले दिन परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस ने राजधानी के अलग-अलग बॉर्डर पर कार्रवाई की। रविवार को दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस की करीब 40 टीमें तैनात की गई थीं।
दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लागू की गई BS-VI वाहनों से जुड़ी पाबंदियों के पहले दिन परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस ने राजधानी के अलग-अलग बॉर्डर पर कार्रवाई की। रविवार को दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस की करीब 40 टीमें तैनात की गई थीं।
इन टीमों में लगभग 250 अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। पहले दिन कुल 7,249 वाहनों की जांच की गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 714 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोककर वापस भेज दिया गया, जबकि 38 पुराने और निर्धारित जीवनकाल पूरा कर चुके वाहनों (End-of-Life Vehicles) को जब्त किया गया।
पहले दिन जागरूकता पर रहा जोर
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पाबंदियों के पहले दिन कार्रवाई के साथ वाहन चालकों को नए नियमों के बारे में जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले दिन बहुत कम वाहनों के चालान किए गए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य लोगों को नए प्रतिबंधों की जानकारी देना और गैर-BS-VI वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकना था।
अधिकारियों के मुताबिक, दूसरे राज्यों में पंजीकृत ऐसे वाहनों को वापस भेजा गया, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते थे। वहीं, दिल्ली में पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होने या उसके एक्सपायर होने पर चालान किए गए।
इन बॉर्डर पर भी हुई कार्रवाई
गाजीपुर बॉर्डर पर परिवहन विभाग और पुलिस की टीमें मुख्य रूप से एक्सपायर PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करती दिखीं। यहां अधिकारियों के मुताबिक, सुबह से शाम पांच बजे तक गैर-BS-VI वाहनों की संख्या काफी कम रही। ज्यादातर वाहन BS-VI मानकों के अनुरूप थे। आनंद विहार ISBT के पास दोपहर दो बजे तक करीब 30 चालान किए जाने की जानकारी सामने आई। इनमें लगभग आधे चालान PUC नियमों के उल्लंघन से जुड़े थे।
वहीं, नंद नगरी बॉर्डर पर दोपहर तीन बजे तक करीब 40 चालान किए गए थे। सिंघु बॉर्डर पर भी कई चार पहिया वाहनों और ट्रकों को वापस भेजा गया। इनमें सोनीपत से आ रही एक JCB क्रेन भी शामिल थी, जिसके दस्तावेजों के अनुसार वह BS-III मानकों वाली थी। अधिकारियों ने चालक को वाहन वापस मोड़ने के निर्देश दिए।
बाहरी राज्यों के मालवाहक वाहनों पर भी पाबंदी
कालिंदी कुंज बॉर्डर पर गैर-गंतव्य मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर भी निगरानी रखी गई। पुलिस के बैरिकेड पर लगे बैनर में बताया गया था कि जिन मालवाहक वाहनों का गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। एक ट्रैफिक अधिकारी के मुताबिक, सुबह से दोपहर तीन बजे तक ऐसे करीब 15 ट्रकों को वापस भेजा गया, जो दिल्ली के रास्ते फरीदाबाद और गुरुग्राम जाना चाहते थे।
इस तरह पहले दिन दिल्ली में BS-VI प्रतिबंधों को लागू करने के लिए जांच, चालान और वाहनों को वापस भेजने की कार्रवाई की गई। अधिकारियों का जोर फिलहाल नियमों का पालन सुनिश्चित करने और वाहन चालकों को नए प्रतिबंधों के प्रति जागरूक करने पर रहा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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