पापा, बहुत एंजॉय किया और अचानक…; IPL मैच देखकर लौट रहे भाइयों की पिता से आखिरी बातचीत
बीते सोमवार को दिल्ली में आईपीएल देखकर लौट रहे दो चचेरे भाइयों की ट्रक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से एक 14 वर्षीय अभव के पिता का कहना है कि वे बेटे से लगातार फोन पर थे, वो कह रहा था पापा बहुत एंजॉय किया।
राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। आईपीएल मैच देखकर घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों की ट्रक की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सोमवार रात सेंट्रल दिल्ली के अशोका रोड पर हुआ। इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है दोनों में एक अभव (14 वर्ष) का जन्मदिन था। घर बर्थडे सेलीब्रेशन की तैयारी की जा रही थी। उसके पिता ने बताया कि हादसे से कुछ देर पहले उनकी फोन पर बातचीत हुई थी। उसने बताया था कि उन्होंने मैच में काफी एंजॉय किया।
फोन पर आखिरी बातचीत
मृतकों में 14 वर्षीय अभव और उसका 20 वर्षीय चचेरा भाई यज्ञ शामिल हैं। अभव के पिता सुमित भाटिया ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को रात करीब 10:27 बजे फोन किया था। अभव अपने भाई यज्ञ के साथ मैच देखने गया था। फोन पर अभव बेहद खुश था और उसने कहा, “पापा, बहुत एंजॉय किया, हम आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे।” सुमित ने बेटे से कहा कि वह फोन न काटे और रास्ते भर बात करता रहे।
कुछ ही देर बाद अचानक तेज आवाज आई और फिर फोन पर सन्नाटा छा गया। सुमित लगातार बेटे का नाम पुकारते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ मिनट बाद एक अनजान व्यक्ति ने फोन उठाकर बताया कि उनके बेटे और भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है।
ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत
पुलिस के अनुसार, दोनों युवक बाइक पर सवार थे जब अशोका रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। दोनों काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे, बाद में राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सचिन शर्मा ने बताया कि उन्हें तत्काल राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यज्ञ भाटिया (20) बीएससी छात्र था और अभव भाटिया (14) कक्षा 10 वीं में पढ़ता था। दोनों अशोक नगर के रहने वाले थे।
पुलिस के मुताबिक, दोनों दिल्ली और बेंगलुरु के बीच आईपीएल मैच देखकर मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। ट्रक चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया।
परिवार में मातम, जन्मदिन की तैयारी थी
राम मनोहर लोहिया अस्पताल के शवगृह में सुमित भाटिया अपने बेटे के शव को देख टूट गए। परिवार के लोग अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभव का जन्मदिन तीन दिन बाद था और घर में उसकी तैयारी चल रही थी।
वहीं, यज्ञ के पिता का भी रो-रोकर बुरा हाल है। यज्ञ बीएससी का छात्र था और क्रिकेट में करियर बनाना चाहता था। वह अपने कॉलेज की टीम का हिस्सा था और प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ नेट्स में गेंदबाजी भी करता था।
पुलिस ने उस ट्रक को ट्रेस कर लिया है, जो मलबा लेकर जा रहा था। वाहन को जब्त कर लिया गया है, जबकि आरोपी चालक की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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