दिल्ली में तेजी से बढ़ा पलूशन, 2 इलाकों में AQI 300 पार; कब मिलेगी राहत
दिल्ली में पलूशन का स्तर खराब होता जा रहा है। शुक्रवार को दो इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया। इस दौरान हवा की रफ्तार कम होने के कारण लोगों को दोगुने पलूशन वाली हवा में सांस लेना पड़ रहा है।
दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। राजधानी की हवा में इस समय मानकों से दोगुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। हल्की सर्दियों की शुरुआत और हवा की रफ्तार कम होने के चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन बेहद धीमा हो गया है। मानकों के मुताबिक, हवा में प्रदूषक कण पीएम 2.5 का स्तर 60 से और पीएम 10 का स्तर 100 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है।
दोगुने ज्यादा पलूशन में सांस ले रहे दिल्ली वाले
दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 2.5 का स्तर 99.66 और पीएम 10 का स्तर 223.07 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी दिल्ली के लोग मानकों से दोगुने ज्यादा प्रदूषण वाली हवा में सांस ले रहे हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 230 रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के बीच हवा की रफ्तार बढ़ने से इसमें हल्का सुधार हो सकता है। वहीं, चिंता की बात यह है कि दो इलाकों का एक्यूआई 300 से ऊपर पहुंच गया है। सीपीसीबी के मुताबिक शुक्रवार की शाम को पूसा का सूचकांक 319 और आरके पुरम का सूचकांक 302 के अंक पर रहा। पता हो कि 300 से ऊपर के सूचकांक को बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है।
कब मिलेगी राहत
हवा की रफ्तार धीमी होने की वजह से दिल्ली में पलूशन का स्तर बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को दोगुने ज्यादा पलूशन वाली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। अगले दो दिनों में हवा की रफ्तार बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों की हल्की राहत मिल सकती है।
दिल्ली का मौसम कैसा
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को दिनभर तेज धूप निकली रही। हालांकि, शाम के समय बादलों के छाने से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। दिल्ली में मौसम के अलग-अलग कारकों के चलते तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही तेज धूप निकली रही। इससे मौसम में हल्की गर्मी का अहसास बढ़ा। हालांकि, चार बजे के बाद दिल्ली घने बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। इस दौरान हवा की गति भी थोड़ा तेज हुई। इससे मौसम आमतौर पर सुहाना हो गया। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री ज्यादा है।
आज कैसी रहेगी हवा की रफ्तार
न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने के आसार हैं। इस दौरान हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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