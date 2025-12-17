दिल्ली में पलूशन के बीच काल बन रहे ये तीन तरह के कैंसर, सरकार की रिपोर्ट डराने वाली
दिल्ली में पलूशन के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट डरा रही है। मंगलवार को एक लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2023 से 2025 के बीच के डेटा को साझा किया है। दिल्ली में ओरल कैंसर (मुंह के कैंसर) के मामलों में साल-दर-साल सबसे तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 5.1% बढ़ी है। वहीं, फेफड़ों के कैंसर के रिपोर्ट किए गए मामलों में भी 4.9% की वृद्धि हुई है।
महिलाओं में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। यह 6.5% बढ़कर 2025 में 686 मामले हो गए, जो 2024 में 644 और 2023 में 604 थे। पुरुषों में ओरल कैंसर के मामलों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह 5.8% बढ़कर 2025 में 2,717 मामले हो गए, जबकि 2024 में 2,569 और 2023 में 2,429 मामले थे।
संख्या के हिसाब से देखें तो राजधानी दिल्ली में स्तन कैंसर सबसे आम कैंसर बना रहा। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुमानों के अनुसार, स्तन कैंसर के रिपोर्ट किए गए मामलों में लगातार वृद्धि हुई है-
➤2023 में 3,198 मामले
➤2024 में 3,260 मामले
➤2025 में 3,321 मामले
ओरल कैंसर कुल मिलाकर दूसरा सबसे आम प्रकार का कैंसर बन गया, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के कुल मामले 2025 में 3,208 तक पहुंच गए। ओरल कैंसर के आंकड़ों पर करीब से नज़र डालने पर पता चलता है कि तीन साल की अवधि में इसमें लगातार वृद्धि हुई है:
➤2024 में दिल्ली में ओरल कैंसर के कुल 3,051 मामले दर्ज किए गए, जिनमें पुरुषों में 2,569 और महिलाओं में 482 मामले शामिल थे।
➤2023 में यह संख्या 2,901 थी, जिसमें पुरुषों के 2,429 और महिलाओं के 472 मामले शामिल थे।
➤महिलाओं में ओरल कैंसर के मामलों में थोड़ी वृद्धि हुई, जो 2023 में 472 से बढ़कर 2025 में 491 हो गए।
हालांकि, सर्वाइकल कैंसर ने कैंसर के मामलों में बढ़ रहे रुझान को तोड़ दिया। महिलाओं में इसके मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई:
➤2023 में 741 मामले
➤2024 में 716 मामले
➤2025 में 692 मामले
यह दोनों वर्षों में लगभग 3.4% की साल-दर-साल गिरावट को दर्शाता है। पुरुषों में, ओरल कैंसर में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जिसके बाद फेफड़ों के कैंसर में भी वृद्धि हुई, जो 2023 में 1,668 मामलों से बढ़कर 2025 में 1,814 हो गए। प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में भी लगातार वृद्धि का रुझान दिखा, जिसके रिपोर्ट किए गए मामले 2023 में 1,168 से बढ़कर 2025 में 1,301 हो गए।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में कैंसर की अपेक्षाकृत उच्च आयु-समायोजित घटना दर (Age-Adjusted Incidence Rate - AAIR) पर भी प्रकाश डाला। 2015–2019 की अवधि के दौरान, दिल्ली में पुरुषों के लिए प्रति एक लाख जनसंख्या पर 146.7 और महिलाओं के लिए 132.5 की AAIR दर्ज की गई थी। यह दर मुंबई, कोलकाता, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों की तुलना में अधिक थी। AAIR अलग-अलग आयु संरचना वाली आबादी में कैंसर की घटना को मानकीकृत करता है, जिससे क्षेत्रों की सार्थक तुलना करना संभव हो जाता है।
यह सुनिश्चित करने के लिए, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) और राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र (Rajiv Gandhi Cancer Institute & Research Centre) जैसे बड़े तृतीयक देखभाल केंद्र (tertiary care centres) मौजूद हैं। इन केंद्रों की उपस्थिति के कारण, दिल्ली में पूरे उत्तर भारत और देश के अन्य हिस्सों से कैंसर के मरीजों का एक बड़ा प्रवाह आता है, जिससे शहर में उपचार का बोझ और भी बढ़ जाता है।