सब बर्बाद कर दिया... दिल्ली में ब्रह्मपुत्र बिल्डिंग आग पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरा

संक्षेप: दिल्ली के ब्रह्मपुत्र भवन में लगी भीषण आग के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसमें टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने फायर सिस्टम में पानी न होने और एंबुलेंस के देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुत्र भवन में लगी आग ने भीषण तबाही मचाई। अब इस घटना ने सियाफी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों ने बीजेपी की दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसमें आग से निपटने की तैयारियों की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

आग की लपटों ने खोली सिस्टम की पोल शनिवार दोपहर करीब 1:15 बजे, बीडी मार्ग पर स्थित ब्रह्मपुत्र भवन के स्टाफ क्वार्टर में आग की लपटें उठीं। बताया जा रहा है कि बच्चों द्वारा पटाखों के इस्तेमाल से शुरू हुई यह आग पुराने, बेकार फर्नीचर के ढेर तक पहुंची, जो निपटान के लिए रखा गया था। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में स्थिति बेकाबू हो गई। हालांकि, दिल्ली फायर सर्विस और CPWD अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से आग को दोपहर 1:45 बजे तक काबू में कर लिया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

विपक्ष का तीखा हमला विपक्षी नेताओं ने इस घटना को दिल्ली में बीजेपी सरकार की नाकामी का सबूत बताया। इस बिल्डिंग में रहने वाली टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने इसे डरावना अनुभव करार देते हुए सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "इमारत के फायर सिस्टम में पानी ही नहीं था, फायर अलार्म खराब पड़ा था। पास में तीन फायर स्टेशन होने के बावजूद पहली फायर ब्रिगेड को पहुंचने में 25 मिनट लगे। एंबुलेंस तो एक घंटे बाद पहुंची और उनमें फर्स्ट-एड किट तक नहीं थी।" उन्होंने बताया कि आग की वजह से स्टाफ क्वार्टर के आठ घर पूरी तरह जल गए, जिसमें कर्मचारियों का सारा सामान खाक हो गया। गोखले ने इसे दिल्ली में बीजेपी शासन की खराब स्थिति का सबूत बताया।