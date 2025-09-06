दिल्ली में सीने में धंसे चाकू के साथ थाने पहुंचा 15 वर्षीय लड़का; पुलिस ने 3 नाबालिग पकड़े

दिल्ली के पहाड़गंज में पिटाई का बदला लेने के लिए 15 वर्षीय एक छात्र को स्कूल के बाहर चाकू मारने का मामला सामने आया है। पुलिस चाकू मरने के आरोप में तीन नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में पिटाई का बदला लेने के लिए 15 वर्षीय एक छात्र को स्कूल के बाहर चाकू मारने का मामला सामने आया है। पुलिस चाकू मरने के आरोप में तीन नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए इन तीन लड़कों की उम्र 15 और 16 साल है। पुलिस उनसे पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि यह घटना 4 सितंबर को हुई, जब घायल लड़का सीने में फंसे चाकू के साथ पहाड़गंज थाने पहुंचा था। उसे तुरंत पास के कलावती सरन अस्पताल ले जाया गया और बाद में आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके सीने में फंसा चाकू को सफलतापूर्वक निकाल दिया।

पुलिस ने बताया कि मामले की शुरुआती जांच में पता चला है कि करीब 10-15 दिन पहले, आरोपी नाबालिग में से एक लड़के को कुछ लड़कों ने पीटा था। इस पर उसे शक था कि पीड़ित छात्र ने ही उन लड़कों को मारपीट के लिए उकसाया था।

पुलिस के अनुसार, पिटाई का बदला लेने के लिए लड़के और उसके दो साथियों ने पीड़ित से उसके स्कूल के गेट के पास झगड़ा किया और फिर उसे चाकू मार दिया।

डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वलसन ने बताया, “नाबालिगों में से एक ने पीड़ित छात्र पर चाकू से वार किया, जबकि उसके दो साथियों ने उसे पकड़ रखा था। चाकू मारने से पहले आरोपियों में से एक ने उस लड़के को बीयर की टूटी हुई बोतल दिखाकर धमकाया भी था।”