टेरर मॉड्यूल केस में हरियाणा पुलिस का ऐक्शन, नूंह से दबोचे गए 2 डॉक्टर
संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाके के बाद देशभर में टेरर मॉड्यूल की जांच के बीच हरियाणा पुलिस की एक टीम ने पूछताछ के लिए नूंह जिले से 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाके के बाद देशभर में टेरर मॉड्यूल की छानबीन में तेजी आ गई है। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस की एक टीम ने 'सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल' मामले में पूछताछ के लिए नूंह जिले से 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि डॉक्टरों में से एक ने 2 नवंबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री पूरी करने के बाद अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी की।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, हिरासत में लिया गया दूसरा डॉक्टर विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र है। वह मौजूदा वक्त में नूंह जिले के एक निजी अस्पताल में काम कर रहा था।
हाल ही में पुलिस की कार्रवाई में आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करने के बाद लगभग 2,900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया। यह अभियान जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और यूपी में चलाया गया।
दिल्ली में लालकिले के पास हुए विस्फोट के मामले में इससे पहले फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय से संबद्ध 3 डॉक्टरों सहित आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कई अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।
जांचकर्ताओं ने पाया है कि 3 संदिग्धों डॉ. उमर नबी, डॉ. मुजम्मिल गनई और डॉ. शाहीन शाहिद ने कथित तौर पर आतंकवादी साजिश से संबंधित अपनी गतिविधियों की योजना बनाने और कॉआर्डिनेशन के लिए स्विट्जरलैंड आधारित एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया था। बता दें कि दिल्ली में सोमवार शाम लालकिले के पास शाम 6:52 बजे एक हुंदै आई20 कार में विस्फोट हुआ था। इसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। हमले में कई अन्य घायल हो गए थे।