शाहीन के लॉकर से नगदी और उर्दू में लिखे दस्तावेज मिले, NIA ने अल फलाह से किए बरामद

संक्षेप: दिल्ली बम धमाका मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद के अल-फलहा यूनिवर्सिटी स्थित लॉकर की तलाशी में एनआईए को नगदी, पैन ड्राइव और उर्दू में लिखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, क्योंकि शाहीन उर्दू में लिखती थी, जिससे जाँच टीम को अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।

एनआईए (नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी) की टीम को दिल्ली बम धमाका मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद के धौज गांव स्थित अल-फलहा यूनिवर्सिटी के लॉकर से नगदी और उर्दू में लिखे दस्तावेज मिले हैं। एनआईए की टीम यहां से बरामद सामान को लेकर गुरुवार देर रात रवाना हो गई थी।

सूत्रों के मुताबिक, डॉ. शाहीन उर्दू की अच्छी-खासी जानकार है। वह हिंदी और अंग्रेजी में लिखने के बजाय उर्दू में लिखती थी, ताकि उसके लिखे को हर कोई समझ न सके। गुरुवार शाम को एनआईए की टीम उसे नेहरू ग्राउंड लोहा मंडी में केमिकल की दुकान के बाद अल-फलहा यूनिवर्सिटी में लेकर गई थी। यहां पर एनआईए ने उसके लॉकर को खंगाला। इस दौरान उसके लॉकर से नकदी, पैन ड्राइव आदि इलेक्ट्रोनिक उपकरण और उर्दू में लिखे काफी संख्या में दस्तावेज मिले। हालांकि, जांच टीम को यहां से डॉक्टर शाहीन सईद की शादी का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है।

सूत्रों का कहना है कि शाहीन के फ्लैट और प्रशासनिक कार्यालय में जांच टीम ने घंटों जांच की। इस निशानदेही का एनआईए की टीम ने वीडियो भी तैयार किया था। यह भी पता चला कि एनआईए की टीम आरोपी डॉक्टर को लेकर खोरी जमालपुर गांव भी गई थी। यहां पर आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद ने पूर्व सरपंच का मकान किराए पर लिया था।

शाहीन भी आरोपी के साथ यहां आती थी। यहां पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद गुरुवार देर रात करीब 2:00 बजे एनआईए की टीम लौट गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

जासूसी में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी नूंह। नूंह पुलिस ने पाक के लिए जासूसी के मामले में गिरफ्तार खरखड़ी गांव निवासी अधिवक्ता रिजवान और उसके साथी जालंधर के मलेशियन पट्टी निवासी मिठाई विक्रेता अजय अरोड़ा से पूछताछ में जुटी हुई है। आरोपी अजय अरोड़ा हवाला कारोबारी है। आरोपी द्वारा मुख्य आरोपी अधिवक्ता रिजवान के बैंक खाते में रकम डाली जा रही थी। इस रकम से पंजाब में दहशतगर्दी फैलाने में प्रयोग किया जा रहा था। दोनों आरोपी आठ दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है। अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है।