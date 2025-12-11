दिल्ली धमाके के आरोपी मुजम्मिल को अल-फलाह लाया गया, NIA ने दो घंटे की छानबीन

संक्षेप: दिल्ली बम धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद को एनआईए की टीम मंगलवार देर रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची, जहां जांच टीम ने आरोपी के खुलासों को सत्यापित करने के लिए प्रशासनिक कार्यालय और फ्लैट में दो घंटे तक छानबीन की।

दिल्ली बम धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद को एनआईए मंगलवार देर रात एक बार फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। करीब दो घंटे यूनिवर्सिटी में रहने के बाद जांच टीम आरोपी को लेकर वापस लौट गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में कई खुलासे किए थे। इसे देखते हुए एनआईए की टीम तथ्यों को सत्यापित करने के लिए फिर से आरोपी को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर आई थी। यहां एनआईए ने यूनिवर्सिटी के अंदर करीब दो घंटे तक छानबीन की। छानबीन करने के बाद जांच टीम वहां से वापस लौट गई।यहां जांच टीम आरोपी को उसके फ्लैट और प्रशासनिक कार्यालय में लेकर भी गई। हालांकि, आरोपी को लाने की भनक नहीं लग पाई थी।

सूत्रों का कहना है कि जांच में कोई नई बात सामने आने पर जांच एजेंसी एक अन्य आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर फिर से अल-फलाह यूनिवर्सिटी आ सकती है।