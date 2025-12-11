Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi bomb blast nia accused doctor mujammil al falah university probe
दिल्ली धमाके के आरोपी मुजम्मिल को अल-फलाह लाया गया, NIA ने दो घंटे की छानबीन

दिल्ली धमाके के आरोपी मुजम्मिल को अल-फलाह लाया गया, NIA ने दो घंटे की छानबीन

संक्षेप:

दिल्ली बम धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद को एनआईए की टीम मंगलवार देर रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची, जहां जांच टीम ने आरोपी के खुलासों को सत्यापित करने के लिए प्रशासनिक कार्यालय और फ्लैट में दो घंटे तक छानबीन की।

Dec 11, 2025 06:45 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share

दिल्ली बम धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद को एनआईए मंगलवार देर रात एक बार फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। करीब दो घंटे यूनिवर्सिटी में रहने के बाद जांच टीम आरोपी को लेकर वापस लौट गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में कई खुलासे किए थे। इसे देखते हुए एनआईए की टीम तथ्यों को सत्यापित करने के लिए फिर से आरोपी को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर आई थी। यहां एनआईए ने यूनिवर्सिटी के अंदर करीब दो घंटे तक छानबीन की। छानबीन करने के बाद जांच टीम वहां से वापस लौट गई।यहां जांच टीम आरोपी को उसके फ्लैट और प्रशासनिक कार्यालय में लेकर भी गई। हालांकि, आरोपी को लाने की भनक नहीं लग पाई थी।

सूत्रों का कहना है कि जांच में कोई नई बात सामने आने पर जांच एजेंसी एक अन्य आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर फिर से अल-फलाह यूनिवर्सिटी आ सकती है।

बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में बम धमाका होने के बाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में आ गई थी। इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल को सबसे पहले गिरफ्तार किया था। आठ और नौ नवंबर को पुलिस ने उसकी निशानदेही पर धौज और फतेहपुर तगा में उसके ठिकानोंसे 2,900 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट और हथियार बरामद किए थे। 10 नवंबर को आरोपी डॉक्टर के साथी डॉक्टर उमर नबी ने दिल्ली में धमाका कर दिया था। इसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।