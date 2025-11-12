खरीद-बिक्री वेबसाइट बनी टूल; कैसे खरीदी थी दिल्ली को दहलाने वाली i20 कार? पूरी कहानी

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने वाली i20 कार की खरीद की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। कार को आतंकियों ने ऑनलाइन खरीद-बिक्री की एक वेबसाइट के जरिए फरीदाबाद से खरीदा था। इस रिपोर्ट में पूरी कहानी…

दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने वाली गुरुग्राम नंबर की i20 कार (HR 26 CE 7674) की खरीद की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। पता चला है कि कार खरीदने के लिए ऑनलाइन खरीद-बिक्री की एक वेबसाइट को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। फरीदाबाद के रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल ने बताया है कि खरीददारों ने ऑनलाइन खरीद-बिक्री की एक वेबसाइट के मार्फत उनके पास 29 अक्टूबर को पहुंचे और रकम चुका कर उसी दिन गाड़ी को ले गए। खरीददारों ने कार अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराई और वह सलमान के नाम पर ही बनी रही। मामले में मोहम्मद सलमान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

ऑनलाइन खरीद-बिक्री की वेबसाइट के जरिए पहुंचे फरीदाबाद के सेक्टर-37 स्थित रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल ने बताया कि खरीददारों ने कार के लिए ऑनलाइन खरीद-बिक्री की एक वेबसाइट के जरिए उनसे संपर्क साधा था। कार खरीददार आमिर रशीद के साथ एक और शख्स मौजूद था। उसका नाम उनको पता नहीं है। दोनों 29 अक्टूबर को कार लेने आए थे। उसी दिन पैसे देकर कार भी ले गए।

आईडी में था पुलवामा का पता कार खरीदने के लिए जो आईडी दी गई थी उनमें पुलवामा का पता था। हमारे स्टाफ ने डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया और 29 अक्टूबर की शाम को करीब 4 बजे गाड़ी आमिर रशीद नाम के व्यक्ति को सौंप दी गई। उस समय मैं ऑफिस में था लेकिन दूसरे काम में व्यस्त था। यदि मुझे थोड़ा भी शक होता कि आईडी संदिग्ध है तो मैं गाड़ी कभी नहीं बेचता।

आरसी ट्रांसफर से पहले किया धमाका यह कार पहले से सेकेंड ऑनर के नाम थी। आरसी में भी उसी का नाम दर्ज था इसलिए आमिर रशीद को कहा गया कि 20 से 25 दिन बाद आरसी अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए आ जाए लेकिन इससे पहले ही 10-12 दिन बाद दिल्ली में ब्लास्ट की घटना में इस कार का इस्तेमाल हो गया।

पेट्रोल पंप से बनवाया पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अमित पटेल ने बताया कि कार का इंश्योरेंस की डेट अभी बची थी। हालांकि उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था। खरीददारों ने नजदीक के पेट्रोल पंप से ही कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी बनवाया। इसके बाद वह कार लेकर चले गए। आमिर रशीद के साथ मौजूद शख्स की पहचान जांच टीमें कर रही हैं।

स्पेशल सेल को दी डिटेल

अमित पटेल ने बताया कि 10 नवंबर की रात 9:30 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम हमारे शोरूम पर पहुंची और हमारे 6 से 7 स्टाफ को पूछताछ के लिए ले गई। मैं खुद भी दिल्ली पहुंचा और जांच एजेंसी के सामने पेश हुआ। हमने सभी दस्तावेज, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और कार की डिलीवरी से जुड़ी सभी जानकारियां पुलिस को सौंप दी हैं। पूछताछ के बाद हमें छोड़ दिया गया लेकिन जांच अभी जारी है। हम हर तरीके से जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

सलमान की बढ़ी मुश्किलें गुरुग्राम पुलिस ने मोहम्मद सलमान और उसके भाई जावेद को हिरासत ले रखा है। दोनों से पूछताछ जारी है। आरसी के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल i20 कार गुरुग्राम नंबर से रजिस्टर्ड है। गुरुग्राम का सलमान गाड़ी का मूल रजिस्टर्ड ऑनर है। कार काफी बार बिकी लेकिन दस्तावेजों में मालिक का नाम नहीं बदला इसलिए सलमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने भी सलमान और उसकी पत्नी फराह का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। मोबाइल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं।