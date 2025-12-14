Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi bomb blast case NIA detained a student from Kashmir, suspected of assisting Dr. Muzammil in bomb making
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA ने कश्मीर से एक छात्र को पकड़ा, बम बनाने में डॉ. मुजम्मिल की मदद करने का शक

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA ने कश्मीर से एक छात्र को पकड़ा, बम बनाने में डॉ. मुजम्मिल की मदद करने का शक

संक्षेप:

दिल्ली बम धमाका मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के एक छात्र को हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम उसे शुक्रवार को फरीदाबाद लाई और जरूरी जांच-पड़ताल की।

Dec 14, 2025 06:10 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
सूत्रों के मुताबिक, आरोपी छात्र की पहचान कश्मीर निवासी जसीर वाणी के रूप में हुई। जांच एजेंसी को शक है कि वह कई बार जसीर जम्मू-कश्मीर से फरीदाबाद आया और यहां डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में रहा। वह डॉक्टर मुजम्मिल के किराये के मकान में भी ठहरा था, जहां कथित तौर पर उसने विस्फोटक तैयार करने की प्रक्रिया में मदद की।

डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत था और वह करीब साढ़े तीन वर्षों से फरीदाबाद में रह रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र ने आटा-चक्की के जरिये यूरिया को पीसने और उसमें से अमोनियम नाइट्रेट छानने में सहयोग किया। सूत्रों ने बताया कि छात्र को डॉक्टर मुज्जमिल और डॉक्टर शाहीन के साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी और अन्य जगहों पर ले जाया गया।

इस दौरान यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर ही लगभग दो एकड़ के खेत में बने कमरे की जांच बम निरोधक दस्ता बुलाकर कराई गई। सूत्रों की मानें तो इस दौरान डॉक्टर शाहीन को एनआईए के अधिकारियों ने कार में ही बैठाकर रखा। वहीं, डॉक्टर मुज्जमिल और आरोपी छात्र जसीर को यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर मौजूद दो एकड़ के खेत में बने कमरे में ले जाया गया।

जानकारी के मुताबिक इस दौरान यहां कमरे के अंदर और पास में मिट्टी को खोदकर भी देखा गया। लगभग एक घंटे बाद टीम यहां से चली गई। इसके कुछ देर बाद डॉक्टर मुज्जमिल से एडमिन ब्लॉक में करीब आधे घंटे तक पूछताछ की गई।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
