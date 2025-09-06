1978 और 2023 में भी डूबी थी दिल्ली, वो सबक जो सीखे गए और भुला दिए गए

2023 की बाढ़ से सबक लेते हुए दिल्ली ने यमुना के तटबंधों, रेगुलेटरों और आईटीओ बैराज को मजबूत किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक नदी के प्राकृतिक बहाव और फ्लडप्लेन पर अतिक्रमण नहीं रोका जाएगा, तब तक बाढ़ का खतरा बना रहेगा।

दो साल पहले 2023 में यमुना ने दिल्ली को ऐसा झटका दिया कि राजधानी पानी-पानी हो गई। दशकों में आई सबसे भयानक बाढ़ ने सेंट्रल दिल्ली को डुबो दिया था। अब दिल्ली ने उस सबक को सीखते हुए अपनी कमजोरियों को दूर करने की ठान ली है। टूटे-फूटे गेट ठीक किए गए, बांध ऊंचे किए गए और बाढ़ से निपटने की रणनीति को नया रूप दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तैयारी यमुना के प्रकोप को रोक पाएगी?

2023 की बाढ़, एक कड़वा सबक 2023 की बाढ़ ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। इससे पहले 1978 में यमुना ने ऐसा ही कहर बरपाया था, जिसके बाद शहर ने मजबूत बांध और रेगुलेटर बनाए थे। ये उपाय दशकों तक कारगर रहे, लेकिन 2023 में लापरवाही और खराब प्लानिंग ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आईटीओ के पास रेगुलेटर नंबर 12 के ढहने से बाढ़ का पानी सेंट्रल दिल्ली में घुस गया, जिसने शहर को घुटनों पर ला दिया।

सरकार ने बनाई नई रणनीति बाढ़ के उस झटके ने दिल्ली सरकार को नींद से जगाया। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC) ने सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन (CWPRS) के साथ मिलकर यमुना के प्रवाह पर पुलों, बांध और रिवर आइलैंड्स के प्रभाव का अध्ययन किया। वजीराबाद से शास्त्री पार्क तक एक ऊंचा सेकेंडरी बांध बनाया गया, जो पुराने लेफ्ट फॉरवर्ड बांध को मजबूती देगा।

छह महत्वपूर्ण ड्रेन रेगुलेटर्स को नया रूप दिया गया है, ताकि यमुना का बढ़ता पानी मोहल्लों में न घुसे। खासकर आईटीओ के रेगुलेटर नंबर 12 को पूरी तरह दुरुस्त किया गया है। एक I&FC अधिकारी ने कहा, 'हमने देरी की कीमत देखी है। इस बार हमने मानसून से पहले ही कदम उठा लिया।' इसके अलावा, पानी के स्तर की निगरानी के लिए टेलीमेट्री सिस्टम, चौबीसों घंटे तैनात बाढ़ टीमें, नालों की सफाई और बाढ़-प्रभावित इलाकों में मोबाइल पंपिंग यूनिट्स की तैनाती जैसे कदम उठाए गए हैं।

आईटीओ बैराज बना दिल्ली की ढाल 2023 में आईटीओ बैराज के 32 में से 5 गेट जाम हो गए थे, जिसने बाढ़ को और भयावह बना दिया। नौसेना के गोताखोरों और निजी ठेकेदारों को कई दिन तक जद्दोजहद करनी पड़ी थी। अब बैराज को पूरी तरह ठीक कर लिया गया है। लेकिन एक पेच अभी भी बाकी है, यह बैराज हरियाणा के नियंत्रण में है। I&FC मंत्री परवेश वर्मा ने जोर देकर कहा कि दिल्ली को आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई के लिए बैराज का पूरा नियंत्रण चाहिए।

कौन असली गुनहगार? जबकि दिल्ली ने अपनी रक्षा के लिए कवच तैयार कर लिया है, विशेषज्ञों का कहना है कि असली समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ता दीवान सिंह कहते हैं, 'यमुना का फ्लडप्लेन कभी समस्या नहीं था। समस्या तब शुरू हुई जब इसे रियल एस्टेट समझ लिया गया।' दिल्ली सचिवालय, सिविल लाइन्स, और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज जैसी इमारतें नदी की जमीन पर बनाई गईं, जो गलत था। सिंह का सुझाव है कि इन इलाकों को खाली करना ही स्थायी समाधान है।

पीपल्स रिसोर्स सेंटर के राजेंद्र रवि ने बताया कि घाटों को पक्का करने, पुलों के नीचे मलबा डंप करने और फ्लडप्लेन पर कॉलोनियां बसाने से यमुना का रास्ता संकरा हो गया है। उन्होंने कहा, 'जब पानी का बहाव बढ़ता है, तो उसकी गति और नुकसान भी बढ़ जाता है। उनका सुझाव है कि बड़े पैमाने पर नदी की सफाई और फ्लडप्लेन पर नई निर्माण गतिविधियों को रोकना जरूरी है।