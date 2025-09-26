delhi BMW crash gaganpreet refused to taking help from people for navjot told police in court लोगों ने मदद के लिए कहा लेकिन..., दिल्ली BMW क्रैश केस में पुलिस ने कोर्ट में क्या बताया, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi BMW crash gaganpreet refused to taking help from people for navjot told police in court

लोगों ने मदद के लिए कहा लेकिन..., दिल्ली BMW क्रैश केस में पुलिस ने कोर्ट में क्या बताया

दिल्ली बीएमडब्ल्यू क्रैश केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने नवजोत को अस्पताल ले जाने के लिए गगनप्रीत को मदद का ऑफर दिया था, लेकिन उसने ठुकरा दिया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीFri, 26 Sep 2025 08:38 AM
share Share
Follow Us on
लोगों ने मदद के लिए कहा लेकिन..., दिल्ली BMW क्रैश केस में पुलिस ने कोर्ट में क्या बताया

बीती 14 सितंबर को दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई थी। यहां एक बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी की नवजोत सिंह की मौत हो गई थी। इस घटना की आरोपी गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस ने कोर्ट में खुलासा करते हुए बताया कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने नवजोत सिंह को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने की बात कही थी, लेकिन गगनप्रीत ने उनकी मदद लेने से इनकार कर दी थी। नवजोत के परिजनों ने आरोप लगाया है कि नवजोत को जानबूझकर दूर के अस्पताल ले जाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।

इस मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हो रही थी। सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्क की अदालत के सामने दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों नवजोत को अस्पताल ले जाने के लिए गगनप्रीत की मदद करना चाहते थे, लेकिन गगनप्रीत ने उनसे मदद लेने से इनकार कर दिया। इस मामले में कोर्ट में पुलिस ने बताया कि उनके पास इस दावे का एक गवाह भी है।

इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि यह एक्सीडेंट दिल्ली के कैंट मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुआ और गगनप्रीत नवजोत को लेकर जीटीबी नगर की न्यूलाइफ अस्पताल गईं। वकील ने कहा कि गगनप्रीत जिस अस्पताल में नवजोत को लेकर गईं, वो दुर्घटनास्थल से करीब 18 किलोमीटर दूर है। वकील ने कहा कि गगनप्रीत खुद को बचाने के लिए नवजोत को लेकर इतनी दूर अपने रिश्तेदार के अस्पताल में गई। वो चाहती तो आसपास कई अस्पताल थे, जहां नवजोत का इलाज किया जा सकता था।

इस मामले पर गगनप्रीत का पक्ष रख रहे वकील ने कोर्ट में कहा कि गगनप्रीत की कार और नवजोत की बाइक में सीधी टक्कर नहीं हुई थी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि गगनप्रीत की कार और नवजोत की बाइक एक साथ सड़क पर चल रही थीं। इस दौरान गगनप्रीत की कार डिवाइडर से टकरा गई और वो जाकर नवजोत की बाइक से लगी। कार और बाइक की टक्कर के बाद नवजोत की बाइक बस की चपेट में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद उनकी मौत हो गई।