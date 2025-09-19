BMW हादसा: SHO को कोर्ट का नोटिस, CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश; कल होगी सुनवाई

धौला कुआं में हुए BMW हादसे के मामले में कोर्ट ने SHO को नोटिस जारी कर घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कल होने वाली सुनवाई में SHO को अपनी रिपोर्ट के साथ पेश होना होगा।

दिल्ली के धौला कुआं में हुए दिल दहला देने वाले BMW हादसे ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। इस मामले में कोर्ट ने धौला कुआं थाने के एसएचओ को नोटिस जारी कर सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अब सभी की निगाहें शुक्रवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां एसएचओ को अपनी जवाबी रिपोर्ट के साथ पेश होना होगा।

हादसे की गुत्थी सुलझाने में CCTV की भूमिका इस हादसे में आरोपी गगनप्रीत कौर के वकील गगन भटनागर ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की थी। भटनागर ने ANI से बातचीत में बताया, 'हादसे के चार दिन बीत चुके हैं, और पुलिस ने फुटेज देखी है, लेकिन अभी तक इसे औपचारिक रूप से कोर्ट में पेश नहीं किया गया।' कोर्ट ने एसएचओ को नोटिस जारी कर हादसे से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का आदेश दिया है। साथ ही, एसएचओ को अगली सुनवाई में केस फाइल के साथ उपस्थित होने को कहा गया है।

गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर बहस पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए शनिवार तक का समय दिया था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर बहस को शनिवार तक के लिए टाल दिया और उनकी न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी। गगनप्रीत के वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट में दलील दी कि यह एक साधारण हादसा है, और गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाना अनुचित है।

हादसे ने छीनी वित्त मंत्रालय के अधिकारी की जिंदगी यह दुखद हादसा धौला कुआं में हुआ, जिसमें वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की जान चली गई। इस घटना ने न केवल उनके परिवार को झकझोर दिया, बल्कि पूरे मामले ने दिल्ली पुलिस और कोर्ट की कार्यवाही को भी चर्चा में ला दिया।