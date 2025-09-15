Delhi BMW collision victim wife said Pleaded to be taken to nearby hospital मैं बार-बार कहती रही पास के अस्पताल ले चलो, BMW हादसे में मारे गए अफसर की पत्नी ने बताई पूरी बात, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के धौला कुआं में बीएमडब्लू कार हादसे में बड़ा ऐक्शन लेते हुए पुलिस ने हादसे के वक्त कार चला रही महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी को काफी चोटें आई हैं।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 04:23 PM
दिल्ली के धौला कुआं में बीएमडब्लू कार हादसे में बड़ा ऐक्शन लेते हुए पुलिस ने हादसे के वक्त कार चला रही महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी को काफी चोटें आई हैं। नवजोत सिंह के परिवारवालों का आरोप है कि कार चलाने वाले पति-पत्नी नवजोत सिंह को पास के किसी अस्पताल ना ले जाकर 20 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल ले गए जिससे उनकी मौत हो गई।

पत्नी ने कार ड्राइवर के खिलाफ शिकायत में कहा है कि उनके बार-बार कहने के बाद भी BMW ड्राइवर ने उनकी बात नहीं सुनी और बहुत दूर छोटे से अस्पताल लेकर गए। महिला ने कहा, मेरे पति को सिर और मूंह पर काफी चोटे आई। उनकी टांगो पर भी काफी चोटे लगी। मुझे भी हाथ और पैरो में मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं और सिर पर भी चोट आई हैं। मेरे सिर में चौदह टांके लगे हैं।

उन्होंने बताया नीले रंग की BMW गाड़ी एक लडकी चला रही थी। वह गाड़ी इतनी तेज चला रही थी कि उसकी गाड़ी भी रोड पर पलट गई थी फिर मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। वह महिला और एक पुरुष ड्राइवर मुझे व मेरे पति को एक गाड़ी में डालकर कही ले जा रहे थे। मैं उस महिला को बार-बार यह रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम दोनो पति-पत्री को कही पास के अस्पताल में ले जाए ताकी हमे जल्दी से शुरुआती इलाज मिल जाता क्योंकि मेरे पति उस समय बेहोश थे और उनको तुरंत ही इलाज चाहिए था।

उन्होंने आगे कहा, मगर मेरे बार-बार कहने बावजूद उन्होंने हमें जानबुझकर बहुत दूर एक छोटे से में ले जाकर एडमिट करा दिया। मुझे बाद में पता चला कि वह BMW चलाने वाली महिला कही जीटीबी नगर के एक छोटे से अस्पताल में ले गई जहां पर भी मुझे काफी देर बाहर स्ट्रेचर पर ही रखा। महिला ने कहा, GTB Nagar में काफी देर बाद अस्पताल में मेरा बेटा और मेरे जानकार आए और मुझे बाद में वेंकटेश्वर अस्पताल लाया गया जहां पर मेरा इलाज चल रहा है।