BMW वाली गगनप्रीत को जिस अदालत ने दिया झटका, उसी ने अब एक डिमांड भी मानी

एक दिन पहले जिस पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत कौर की जमानत की मांग खारिज करते हुए उसे 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, उसी अदालत ने गुरुवार को बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू केस की आरोपी की एक मांग मान ली। अदालत ने गगनप्रीत की मांग पर दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि धौला कुआं के पास हुए उस हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज संरक्षित किए जाएं जिसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अदालत ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई के दिन केस फाइल के साथ पेश होने का भी निर्देश दिया है। 38 साल की गगनप्रीत कौर को इसी अदालत ने बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। रविवार को गगनप्रीत की तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक पर जा रहे वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी तो उनकी पत्नी संदीप कौर जख्मी हो गईं।

कौर की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दुर्घटना के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के लिए एक याचिका दाखिल की थी। गुप्ता ने एक दिन पहले यह भी दावा किया कि नवजोत की बाइक एक डीटीसी बस से भी टकराई थी। इसके अलावा कहा गया कि एक एंबुलेंस भी उस वक्त वहां से गुजर रही थी जिसने घायलों को अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया। कौर को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज से उसके दावों को बल मिलेगा।

कौर की याचिका पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए निर्धारित की थी। गुप्ता ने इस संबंध में तर्क देते हुए कहा कि दुर्घटना के मामले को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या के मामले में बदल दिया गया है।