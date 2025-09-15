delhi bmw car crash who is driver Gaganpreet कौन है गगनप्रीत जिसकी तेज रफ्तार BMW ने ले ली देश के बड़े अफसर नवजोत सिंह की जान, Ncr Hindi News - Hindustan
रविवार दोपहर दिल्ली में हुए सड़क हादसे ने देश के एक बड़े अफसर की जान ले ली। वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेट्री नवजोत सिंह को एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मार दी, जिसे गनगनप्रीत कौर नाम की महिला चला रही थी।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 04:36 PM
रविवार दोपहर दिल्ली में हुए सड़क हादसे ने देश के एक बड़े अफसर की जान ले ली। वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेट्री नवजोत सिंह को एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मार दी, जिसे गनगनप्रीत कौर नाम की महिला चला रही थी। हादसा उस वक्त हुआ जब बंगला साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना और कर्नाटक भवन में भोजन के बाद नवजोत बाइक से पत्नी संदीप संग घर वापस जा रहे थे।

हादसे में नवजोत सिंह की मौत हो गई तो उनकी पत्नी और गगनप्रीत कौर दोनों घायल हो गए। गगनप्रीत को अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद सोमवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 38 साल की गगनप्रीत परीक्षित मक्कड़ (40) की पत्नी है। दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास जिस वक्त यह हादसा हुआ कार में गगनप्रीत के साथ उसके पति परीक्षित भी थे। पति-पत्नी गुरुग्राम में रहते हैं और लग्जरी प्रॉडक्ट्स का कारोबार करते हैं। एफआईआर में परीक्षित का नाम भी शामिल किया गया है।

52 साल के नवजोत सिंह वित्त मंत्रालय में बड़े अफसर थे। वह रविवार को अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा गए थे। यहां प्रार्थना के बाद दोनों आरकेपुरम में कर्नाटक भवन गए और लंच किया। इसके बाद दोनों घर की ओर निकले थे कि रास्ते गगनप्रीत की कार ने टक्कर मार दी। संदीप ने पुलिस को बताया कि बीएमडब्ल्यू बहुत तेज रफ्तार में थी और बाइक को पीछे से टक्कर मारने के बाद पलट गई।

हादसे के बाद नवजोत और संदीप को एक वैन में अस्पताल ले जाया गया और गगनदीप साथ थी। संदपी ने पुलिस को बताया कि वह बार बार गगनप्रीत से कहती रही की नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाए लेकिन वह वैन ड्राइवर को जीटीबी नगर में न्यूलाइफ हॉस्पिटल चलने को कहती रही। वह अस्पताल घटनास्थल से करीब 19 किलोमीटर दूर है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में गगनप्रीत के पिता की हिस्सेदारी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। हालांकि, अस्पताल से गगनप्रीत के लिंक की पुष्टि नहीं की गई है।

