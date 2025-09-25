जानबूझकर देरी से बताया; BMW कार हादसा केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से क्या कहा?
दिल्ली के धौला कुआं कार हादसे को लेकर बुधवार को हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने आरोपी गगनप्रीत पर घटना की जानकारी जानबूझकर देरी से देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा कि गगनप्रीत ने जानबूझकर पुलिस को घटना की जानकारी देने में देरी की।
दिल्ली के धौला कुआं कार हादसे को लेकर बुधवार को हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने आरोपी गगनप्रीत पर घटना की जानकारी जानबूझकर देरी से देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा कि गगनप्रीत ने जानबूझकर पुलिस को घटना की जानकारी देने में देरी की। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि गगनप्रीत ने पीड़ित को एक नर्सिंग होम में भर्ती कराकर "गोल्डन आवर ट्रॉमा केयर" का कीमती समय बर्बाद किया। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी और पुलिस से सीसीटीवी फुटेज पेश करने के लिए कहा।
अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग के सामने मक्कड़ की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कोर्ट को नूलाइफ हॉस्पिटल की वेबसाइट दिखाते हुए कहा, "इस अस्पताल में 20% छूट मिलती है और यह अस्पताल नहीं, सिर्फ एक नर्सिंग होम है। जबकि धौला कुआं में घटनास्थल के पास ही कई बड़े अस्पताल मौजूद हैं।"
14 सितंबर को सिंह और उनकी पत्नी अपनी टू-व्हीलर से जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार BMW ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे सिंह की मौत हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले रिपोर्ट किया था कि जांच इस बात पर केंद्रित थी कि आरोपी ने पीड़ितों को पास के AIIMS और सफदरजंग अस्पताल जैसे अस्पतालों को छोड़कर 19 किलोमीटर दूर के अस्पताल में क्यों भर्ती कराया। श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि यह घटना BNS की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या के आरोप के लिए उपयुक्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि मक्कड़ का आचरण जानबूझकर लापरवाही भरा था, जिससे यह साबित होता है कि आरोपी का इरादा मृतक को बचाने का नहीं, बल्कि खुद को बचाने का था।