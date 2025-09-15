वहां और भी लोग थे लेकिन…; BMW हादसे में नवजोत सिंह को अस्पताल पहुंचाने वाले वैन ड्राइवर ने क्या बताया

दिल्ली के धौला कुआं में बीएमडब्लू हादसे में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने कार की ड्राइवर महिला गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।

दिल्ली के धौला कुआं में बीएमडब्लू हादसे में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने कार की ड्राइवर महिला गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। हादसे में नवजोत सिंह की पत्नी को भी काफी चोट आई हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके बार-बार कहने के बाद भी कि उन्हें किसी पास के अस्पताल ले जाएं, बीएमडब्लू कार चलाने वाले महिला और पुरुष उन्हें बहुत दूर किसी छोटे अस्पताल में ले गए। वहां पहुंचकर डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया। अब इस मामले में घटना स्थल पर मौजूद एक शख्स का बयान सामने आया है।

मोहम्मद गुलफाम जिसकी वैन में पति-पत्नी को अस्पताल पहुंचाया गया, उसने बताया कि आसपास और भी लोग मौजूद थे लेकिन मदद करने के बजाय वह वीडियो बनाने में लगे हुए थे। मोहम्मद गुलफाम ने बताया, घटना के तुरंत बाद कई लोग घटनास्थल का वीडियो बना रहे थे, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। मैं एक लोडिंग गाड़ी चला रहा था, जब कार में बैठे पुरुष और महिला ने मुझसे घायलों को आजादपुर के एक अस्पताल ले जाने के लिए कहा, तो मैंने उसे रोक दिया और उन्हें वहां पहुंचाया।