नवजोत सिंह के अंतिम संस्कार के दिन बेटे को मिला उनका दिया सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट

दिल्ली में रविवार को सड़क हादसे में मारे गए वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। दिल को झकझोरने वाली बात यह है जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ, उस दिन उनके बेटे का जन्मदिन था।

दिल्ली में रविवार को सड़क हादसे में मारे गए वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। दिल को झकझोरने वाली बात यह है जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ, उस दिन उनके बेटे का जन्मदिन था। परिवार ने इस खास अवसर के लिए काफी तैयारी की थी। खुद नवजोत बेटे को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। भले ही वह इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन बेटे को आखिरी तोहफा जरूर दे गए।

वित्त मंत्री में डिप्टी सेक्रेट्री नवजोत के बेटे नवनूर मंगलवार को 22 साल के हो गए। जॉब लगने के बाद यह उनका पहला जन्मदिन था और इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नवनूर ने पहली सैलरी से पिता को देने के लिए घड़ी और मां के लिए ईयररिंग खरीदी थी। वह जन्मदिन पर दोनों को तोहफे देना चाहते थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के बाद 14 सितंबर की दोपहर एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने नवनूर के सिर से पिता का साया छीन लिया तो मां अस्पताल में भर्ती हैं।

पिता की मौत के बाद गमगीन नवनूर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे थे और इस बीच उन्हें सरप्राइज डिलीवरी मिली। पिता ने उनके लिए एक एयर फ्रायर और एक शर्ट बुक की थी, जो बर्थडे के दिन नवनूर तक पहुंचा। पिता के तोहफे पाकर नवनूर और भावुक हो गए। परिवार ने जिस दिन इतनी खुशियां बांटने का फैसला किया था उस दिन वह दुखों के पहाड़ तले दबे रहे।