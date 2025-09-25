BMW वाली गगनप्रीत का कोर्ट में दावा- नवजोत की बाइक में कार ने टक्कर मारी ही नहीं

Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi BMW accident gaganpreet claims Car did not hit navjot singh bike
Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 10:39 AM
दिल्ली में 14 सितंबर को बीएमडब्लू हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई। हादसे के वक्त बीएमडब्ल्यू चला रही गगनप्रीत ने अदालत में दावा किया है कि उनकी कार ने नवजोत सिंह की बाइक में टक्कर नहीं मारी थी। गगनप्रीत मक्कड़ के वकील ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह दावा किया।
गगनप्रीत के इस दावे के बाद जज ने जांच अधिकारी को सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित दस्तावेज गुरुवार को पेश करने का निर्देश दिया। मक्कड़ के वकील ने दलील दी कि वह नवजोत सिंह को बिना किसी देरी के 24 मिनट के भीतर अस्पताल ले गईं। वकील ने कहा कि एफआईआर में कहा गया है कि कार ने बाइक में पीछे से टक्कर मारी, लेकिन इसे सीसीटीवी फुटेज में ऐसा नहीं है।
